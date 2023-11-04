تعود لعبة Reboot Rally للعبة Fortnite بمكافآت مثيرة في نوفمبر 2023

مشجعو Fortnite يفرحون! أعلنت Epic Games عن العودة المرتقبة لحدث Reboot Rally، المقرر إجراؤه في Fortnite OG في الفترة من 3 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023. يتيح هذا الحدث الشهير للاعبين كسب عناصر مجانية من خلال التعاون مع الأصدقاء الذين لم يلعبوا اللعبة. لعبة في فترة من الوقت أو الوافدين الجدد إلى عالم Fortnite.

للمشاركة في Reboot Rally، يجب على اللاعبين دعوة صديق لعب Fortnite لمدة تقل عن ساعتين خلال الثلاثين يومًا التي سبقت 2 نوفمبر 2023. ويمكن إرسال الدعوات إما من خلال اللعبة نفسها أو من الموقع الرسمي المخصص لذلك. الترويج لفترة محدودة.

من خلال استكمال سلسلة من المهام والأهداف الإضافية خلال الحدث، يمكن للاعبين فتح مجموعة من العناصر المجانية المثيرة. تتضمن هذه المكافآت رمز GG التعبيري الجهنمي، وغطاء التنين المحترق، وطائرة Skerran الشراعية، وفأس خيانة الفارس. كلما أكمل اللاعبون المزيد من المهام والأهداف الإضافية، زاد عدد النقاط التي سيجمعونها لفتح هذه المكافآت الحصرية.

يتميز Reboot Rally بكل من المهام اليومية ومهام الحملة. توفر المهام اليومية الفرصة لكسب النقاط من خلال إكمال مهام محددة مع الأصدقاء المدعوين. كلما زاد عدد المهام اليومية المكتملة، زادت فرص كسب المزيد من النقاط لفتح العناصر المجانية المرغوبة.

من ناحية أخرى، تأتي مهام الحملة على مراحل متعددة وتتضمن حشد الأصدقاء واكتساب الخبرة في أوضاع لعب مختلفة مثل Battle Royale وZero Build وTeam Rumble والتجارب التي صنعها المنشئون. ستكافئ كل مرحلة مكتملة اللاعبين بنقاط لإضافتها إلى إجمالي نقاطهم.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لكسب عناصر حصرية والاستمتاع بلعبة Fortnite مع أصدقائك! حدد التقويم الخاص بك لحدث Reboot Rally الذي يبدأ في 3 نوفمبر، واستعد للشروع في مهام وتحديات مثيرة في عالم Fortnite OG.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى سيقام حدث Reboot Rally؟

من المقرر أن يستمر حدث Reboot Rally في الفترة من 3 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في Fortnite OG.

2. كيف أشارك في Reboot Rally؟

للمشاركة، يتعين عليك دعوة صديق لعب Fortnite لمدة تقل عن ساعتين خلال الثلاثين يومًا السابقة للثاني من نوفمبر 2. ويمكن إرسال الدعوات داخل اللعبة أو من خلال الموقع الرسمي.

3. ما هي المكافآت التي يمكنني الحصول عليها خلال Reboot Rally؟

من خلال إكمال المهام والأهداف الإضافية، يمكن للاعبين ربح عناصر مجانية مثل Infernal GG Emoticon، وBurning Dragon Wrap، وSkerran Glider، وفأس خيانة الفارس.

4. كيف تعمل المهام اليومية؟

تتيح المهام اليومية للاعبين كسب النقاط من خلال إكمال مهام محددة مع أصدقائهم المدعوين. كلما زاد عدد المهام اليومية المكتملة، زاد عدد النقاط التي يجمعها اللاعبون لفتح العناصر المجانية.

5. ما هي مهام الحملة؟

تتضمن مهام الحملة حشد الأصدقاء واكتساب الخبرة في أوضاع لعب مختلفة، مثل Battle Royale وZero Build وTeam Rumble والتجارب التي صنعها المنشئون. يؤدي إكمال كل مرحلة من مهام الحملة إلى مكافأة اللاعبين بنقاط من إجمالي عددهم.