في ربيع عام 2023، تلقت صن شاين هنلي رسالة نصية من والدتها، أو هكذا اعتقدت. لم تكن تعلم أن الكيان الذي يقف وراء الرسائل كان "ghostbot"، وهو عبارة عن إعادة إنشاء رقمية لوالدتها المتوفاة مدعومة بـ ChatGPT من OpenAI. وتهدف هذه التكنولوجيا الناشئة، والتي يشار إليها باسم "تقنية الحزن"، إلى توفير العزاء والرفقة لأولئك الذين يشعرون بالحزن على فقدان أحد أحبائهم. ومع ذلك، في حين أن المستخدمين مثل Henle يقدرون الراحة التي توفرها برامج الدردشة المتقدمة هذه، فإن الخبراء يحذرون من الآثار الأخلاقية والنفسية المرتبطة باستخدامها.

لقد دخلت إلى الساحة شركات تكنولوجيا الحزن الناشئة مثل Replika، وHereAfter AI، وStoryFile، وSeance AI، حيث تقدم خدمات متنوعة لمساعدة الأشخاص على التعامل مع الخسارة. تتراوح هذه الخدمات من محادثات الفيديو التفاعلية مع المتوفى إلى الصور الرمزية الافتراضية والموروثات الصوتية. لتوفير تجربة شخصية، يتم توجيه المستخدمين من خلال استبيانات الشخصية، التي تدرب خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصات.

على غرار نماذج الأعمال الأخرى القائمة على الاشتراك، تقدم منصات تكنولوجيا الحزن للمستخدمين خطط تسعير متدرجة. اعتمادًا على الميزات والجودة المطلوبة، يمكن أن تتراوح أسعار الاشتراك من بضعة دولارات شهريًا إلى عدة مئات من الدولارات سنويًا. على سبيل المثال، تتيح خطة StoryFile المميزة للمستخدمين الوصول إلى مقاطع فيديو أطول وعالية الدقة لأحبائهم المغادرين مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 499 دولارًا.

في حين يتعامل بعض المؤسسين مع هذه التكنولوجيا بحذر، يتخذ البعض الآخر موقفًا أكثر عدوانية. ويؤكد جارين روكس، مؤسس Seance AI، أن برنامجه يوفر الإغلاق بدلاً من التفاعل طويل الأمد. في المقابل، يتصور جاستن هاريسون من You, Only Virtual عالمًا يصبح فيه الحزن قديمًا، حيث تهدف منصته إلى إعادة إنتاج الجوهر الأصيل للأحباء.

على الرغم من فوائد هذه التقنيات، فقد أثيرت مخاوف بشأن الموافقة، والتبعية النفسية، واللغة المتحيزة، والتسويق الذي يستهدف المستخدمين الضعفاء. ينظر علماء الأخلاق والباحثون في مجال التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى التطور السريع لتكنولوجيا الحزن بعين الشك، ويسلطون الضوء على القضايا القانونية والأخلاقية المحتملة. على سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أن تطبيق Replika المصاحب لروبوتات الدردشة الشخصية قد كشف للمستخدمين المعرضين للخطر لمحتوى صريح بعد وقت قصير من الاشتراك، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات وقائية في هذه المنصات.

علاوة على ذلك، أثار ظهور التزييف العميق بعد الوفاة مناقشات حول حقوق الخصوصية والدعاية. في حين تم تطبيق اللوائح على المشاهير في بعض الولايات، إلا أن الأفراد العاديين يظلون غير محميين. ونتيجة لذلك، يدعو الخبراء إلى إجراء تغييرات في السياسات أثناء عملية التخطيط العقاري لدمج فقرة "لا تخدعني" وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وبينما يتصارع المجتمع مع تعقيدات هذه التطورات، يظل مستقبل تكنولوجيا الحزن غير مؤكد. وفي حين أنها تقدم نهجا جديدا للتعامل مع الخسارة، فإن مخاطرها المحتملة وآثارها الأخلاقية تتطلب دراسة متأنية. سيكون تحقيق التوازن بين توفير الراحة ودعم الحقوق الشخصية أمرًا بالغ الأهمية بينما نبحر في هذا العالم الجديد الشجاع من الرفقاء الاصطناعيين.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

1. ما هي تقنية الحزن؟

تشير تكنولوجيا الحزن إلى فئة من التقنيات، بما في ذلك منصات مثل Replika، وHereAfter AI، وStoryFile، وSeance AI، التي تهدف إلى مساعدة الأفراد على التعامل مع فقدان أحد أحبائهم من خلال التفاعلات الرقمية وإعادة إحياء المتوفى.

2. كيف تعمل منصات تكنولوجيا الحزن هذه؟

تستخدم منصات تكنولوجيا الحزن عادةً التعلم العميق ونماذج اللغة الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع التخصيص من خلال الاستبيانات، لإنشاء صور رمزية افتراضية أو روبوتات دردشة تحاكي شخصية وجوهر الفرد المتوفى. يمكن للمستخدمين المشاركة في المحادثات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى التراث الصوتي.

3. هل هناك أي مخاوف أخلاقية تحيط بتقنية الحزن؟

نعم، هناك العديد من المخاوف الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الحزن. وتشمل هذه العوامل عدم موافقة الفرد المتوفى، واحتمال الاعتماد النفسي على الرفاق الاصطناعيين، وإدامة اللغة المتحيزة في مجموعات البيانات، وتسويق هذه الخدمات للمستخدمين الضعفاء.

4. ما هي نماذج التسعير لمنصات تكنولوجيا الحزن؟

عادةً ما تقدم منصات تقنية الحزن خطط اشتراك متعددة المستويات. يمكن أن تتراوح الأسعار من بضعة دولارات شهريًا إلى عدة مئات من الدولارات سنويًا، اعتمادًا على ميزات الخدمة وجودتها.

5. كيف يمكن للمجتمع معالجة القضايا الأخلاقية المحيطة بتكنولوجيا الحزن؟

يقترح الخبراء تنفيذ اللوائح والضمانات أثناء عملية التخطيط العقاري. وقد يتضمن ذلك دمج بند "لا تخدعني" لحماية خصوصية الأفراد وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.