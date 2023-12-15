توفير خيار الموظف: مفتاح العافية في العمل والحياة

وفقاً لتقرير حديث صادر عن Gympass وNorthwell Health، لا تزال الشركات تواجه التحدي المتمثل في إيجاد ترتيبات عمل تناسب تفضيلات كل من الموظفين وأصحاب العمل. وقد استطلع التقرير، الذي يحمل عنوان "حالة العافية بين العمل والحياة"، أكثر من 5,000 عامل بدوام كامل، ووجد أن هناك انقسامًا متساويًا بين أولئك الذين يفضلون العمل عن بعد، والعمل المختلط، والعمل في المكتب. تشير الدراسة إلى أن مفتاح الصحة العقلية يكمن في تزويد الموظفين بالقدرة على اختيار بيئة عملهم.

قارن الباحثون العمال الذين تمكنوا من العمل في البيئة المفضلة لديهم (العمال "المتطابقون") مع أولئك الذين تم اختيار إعداداتهم لهم ("غير المتطابقة"). وجدت الدراسة أن أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة للاختيار شهدوا إنتاجية أعلى، ومستويات توتر أقل، وراحة أفضل، ورضا أكبر مع صاحب العمل. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تطبق عمليات العودة المكتبية الإلزامية، مما يخلق فجوة كبيرة في الرفاهية في مكان العمل.

يؤكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Gympass، سيزار كارفالو، على أهمية تلبية احتياجات الموظفين المتطورة ورغباتهم من خلال المزايا الصحية القوية والمرونة. لدى Gympass نفسها سياسة مرنة تشمل العمل داخل المكتب وعن بعد دون تحديد عدد محدد من الأيام أو الوقت في المكتب.

لقد أوصى خبراء مكان العمل منذ فترة طويلة بالسماح للموظفين بالاختيار في بيئة عملهم، وهو حجر الزاوية في اتجاهات العمل المستقبلية. لا تزال الشركات التي تطبق نموذج عمل مختلط، مع بضعة أيام عمل مطلوبة في المكتب أسبوعيًا، تحد من فوائد العمل الموزع للموظفين والشركة.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أهمية الرفاهية والصحة العقلية للموظفين. ذكر غالبية المشاركين أن جميع جوانب رفاهيتهم، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية، تؤثر على إنتاجيتهم في العمل. يعطي العمال اليوم الأولوية لرفاهيتهم أكثر من أي وقت مضى، حيث ذكر 93% من المشاركين أن ذلك لا يقل أهمية عن رواتبهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يفكر 87% من العمال في ترك وظيفة لا تعطي الأولوية لرفاهيتهم.

للمضي قدمًا، يبحث الموظفون عن الشركات التي تعطي الأولوية لرفاهيتهم وتقدر الرضا والأداء العام لموظفيها. وهذا يتجاوز الامتيازات السطحية ويتطلب تصميمًا هيكليًا يضع الموظف في المركز. لم يعد إعطاء الأولوية لرفاهية الموظف أمرًا اختياريًا، بل أصبح استثمارًا بالغ الأهمية من شأنه أن يسهم في تحقيق رضا الموظفين وإنتاجيتهم على المدى الطويل.