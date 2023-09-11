العوامل النفسية وراء عمليات الشراء داخل التطبيق: كيف يبقيك المطورون مدمنين عليها

علم النفس المعقد وراء عمليات الشراء داخل التطبيق: الاستراتيجيات التي يستخدمها المطورون لإبقاء المستخدمين مدمنين عليها

في عالم تطبيقات الهاتف المحمول الذي يتطور باستمرار، ابتكر المطورون طرقًا بارعة لتحقيق الدخل من منتجاتهم، حيث أصبحت عمليات الشراء داخل التطبيق هي المحرك الرئيسي للإيرادات. لا تعد عمليات الشراء هذه، التي تتراوح بين السلع الافتراضية والميزات المتميزة، مصدرًا مهمًا للدخل للمطورين فحسب، ولكنها أيضًا أداة قوية للحفاظ على تفاعل المستخدمين. ولكن ما هو بالضبط الجانب النفسي وراء عمليات الشراء داخل التطبيق، وكيف يستخدمه المطورون لإبقاء المستخدمين مدمنين عليه؟

الإستراتيجية الأولى التي يستخدمها المطورون هي مبدأ الندرة. ومن خلال الحد من توفر ميزات أو عناصر معينة، يخلق المطورون إحساسًا بالإلحاح بين المستخدمين. يتم تضخيم هذا الإلحاح بشكل أكبر من خلال العروض المحدودة المدة، والتي تدفع المستخدمين إلى إجراء عمليات شراء متهورة لتجنب تفويت الفرصة. تستفيد هذه الإستراتيجية من الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، وهي ظاهرة نفسية يشعر فيها الأشخاص برغبة شديدة في اغتنام الفرص التي قد لا تأتي مرة أخرى.

التكتيك الآخر الذي يستخدمه المطورون هو نظام المكافآت. من خلال تقديم مكافآت لإكمال مهام معينة أو الوصول إلى معالم محددة، يحفز المطورون إطلاق الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والرضا. يقوم نظام المكافآت هذا بإنشاء حلقة تعليقات إيجابية، حيث يتم تحفيز المستخدمين على مواصلة استخدام التطبيق وإجراء المزيد من عمليات الشراء للحصول على المزيد من المكافآت.

يستخدم المطورون أيضًا مبدأ الإثبات الاجتماعي لتشجيع عمليات الشراء داخل التطبيق. ومن خلال عرض إنجازات المستخدمين الآخرين، يخلق المطورون شعورًا بالمنافسة بين المستخدمين. تدفع هذه المنافسة المستخدمين إلى إجراء المزيد من عمليات الشراء لمواكبة أقرانهم. علاوة على ذلك، فإن مبدأ الدليل الاجتماعي يعزز الميل البشري للتوافق مع سلوك الآخرين، مما يجعل المستخدمين أكثر عرضة لإجراء عمليات شراء إذا رأوا الآخرين يفعلون الشيء نفسه.

بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات، يستخدم المطورون أيضًا مبدأ الالتزام والاتساق. بمجرد قيام المستخدمين بإجراء عملية شراء أولية، فمن المرجح أن يقوموا بعمليات شراء لاحقة لتبرير استثمارهم الأولي. يعتمد هذا المبدأ على الميل النفسي للناس للبقاء متسقين مع أفعالهم الماضية. لذلك، من خلال تشجيع عملية الشراء الأولى، يمكن للمطورين زيادة احتمالية عمليات الشراء المستقبلية بشكل كبير.

علاوة على ذلك، يستخدم المطورون استراتيجية المشاركة التدريجية لإبقاء المستخدمين مدمنين عليها. فبدلاً من مطالبة المستخدمين بإجراء عمليات شراء كبيرة مقدمًا، يقدم المطورون عمليات شراء صغيرة ومتزايدة تزيد قيمتها تدريجيًا. لا تجعل هذه الإستراتيجية عملية الشراء أقل ترويعًا فحسب، بل تزيد أيضًا من استثمار المستخدم في التطبيق بمرور الوقت.

وأخيرًا، يستخدم المطورون مبدأ المعاملة بالمثل لتشجيع عمليات الشراء داخل التطبيق. من خلال تقديم الهدايا المجانية أو المكافآت، يخلق المطورون إحساسًا بالمديونية بين المستخدمين، مما يجعلهم أكثر عرضة للرد بالمثل من خلال إجراء عملية شراء.

في الختام، فإن علم النفس وراء عمليات الشراء داخل التطبيق هو تفاعل معقد بين مبادئ واستراتيجيات مختلفة. من خلال فهم هذه المبادئ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات أكثر جاذبية لا تولد الإيرادات فحسب، بل توفر أيضًا تجربة مستخدم مُرضية. كمستخدمين، فإن إدراك هذه الاستراتيجيات يمكن أن يساعدنا في اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن عمليات الشراء داخل التطبيق. سواء اخترنا التعامل مع هذه الاستراتيجيات أو مقاومتها، فإن علم النفس وراء عمليات الشراء داخل التطبيق هو بلا شك جانب رائع من حياتنا الرقمية.