عندما يتعلق الأمر بالتسوق لشراء كاميرات أمنية لحماية مساحاتك الداخلية أو الخارجية، فإن العثور على علامة تجارية موثوقة وجديرة بالثقة يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا. مع وجود سوق مليء بالفضائح الأمنية، والبرامج دون المستوى، والاشتراكات الباهظة الثمن، وتدفقات الفيديو البطيئة، فلا عجب أن يكافح الكثيرون من أجل إيجاد حل مضاد للرصاص. ومع ذلك، قد يكون نظام HomeKit Secure Video (HSV) من Apple هو الحل الذي تبحث عنه.

على الرغم من أن نظام HomeKit Secure Video شهد في البداية صعودًا وهبوطًا، إلا أنني أستطيع أن أقول بثقة أنه أثبت أنه خيار موثوق به على المدى الطويل. من المؤكد أن لديها بعض القيود وتلبي في المقام الأول أولئك الذين هم بالفعل جزء من النظام البيئي لشركة Apple، ولكنها مليئة بالمزايا الجذابة التي تجعلها تستحق الاهتمام حقًا.

أحد الجوانب الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن استخدام HomeKit Secure Video من Apple يتطلب أكثر من مجرد كاميرا تدعم HomeKit. ستحتاج أيضًا إلى جهاز توزيع منزلي مخصص، مثل HomePod mini أو HomePod أو Apple TV، بالإضافة إلى اشتراك iCloud. على الرغم من أنه من الممكن تقنيًا استخدام جهاز iPad كجهاز توزيع منزلي، إلا أن شركة Apple لا توصي بذلك.

يوفر نظام HomeKit Secure Video ثلاثة خيارات للاشتراك في iCloud: 50 جيجابايت، و200 جيجابايت، و2 تيرابايت. الخطة الأخيرة، iCloud+، تدعم عددًا غير محدود من كاميرات HSV. من المهم ملاحظة أن لقطات الكاميرا لا يتم احتسابها ضمن الحد الأقصى للتخزين على iCloud، مما يجعلها خيارًا أكثر إغراءً.

قد يتطلب استخدام HomeKit Secure Video من Apple استثمارًا صغيرًا، لكن الأمان المعزز الذي يوفره يستحق التكلفة. لذا، إذا كنت تبحث عن نظام كاميرا أمان قوي وموثوق، فإن نظام HSV من Apple يستحق الاهتمام بالتأكيد.

أسئلة وأجوبة

ما هو عدد الكاميرات التي يدعمها HomeKit Secure Video من Apple؟

يدعم نظام HSV من Apple عددًا غير محدود من الكاميرات، خاصة مع خطط iCloud+ الجديدة.

هل يمكنني استخدام جهاز iPad كمركز منزلي لتطبيق HomeKit Secure Video؟

على الرغم من أن ذلك ممكن من الناحية الفنية، إلا أن شركة Apple لا توصي باستخدام جهاز iPad كمركز منزلي للبنية المنزلية الأحدث.

ما هي خيارات الاشتراك في iCloud لـ HomeKit Secure Video؟

تقدم Apple ثلاث خطط اشتراك على iCloud: 50 جيجابايت، و200 جيجابايت، و2 تيرابايت. تدعم خطط iCloud+ أيضًا عدد غير محدود من كاميرات HSV.

هل يتم احتساب لقطات الكاميرا ضمن حدود تخزين iCloud؟

لا، لا يتم احتساب لقطات الكاميرا ضمن الحد الأقصى للتخزين على iCloud.