سيتم تحويل برج وسط مدينة ديترويت إلى شقق Marriott Bonvoy Extended-Stay

من المقرر أن يخضع برج مكون من 12 طابقًا في وسط مدينة ديترويت لعملية تحويل أخرى، هذه المرة إلى فندق يضم شققًا للإقامة الممتدة. سيتم تحويل مبنى The Plaza، وهو مبنى يعود تاريخه إلى الستينيات والذي تم تحويله سابقًا من مكاتب إلى شقق راقية، بالكامل إلى أول فندق Apartments by Marriott Bonvoy في شركة التطوير الأمريكية التي يقع مقرها في ديترويت. وقعت مجموعة Roxbury Group صفقة مع ماريوت لتحويل جميع الشقق الموجودة البالغ عددها 1960 شقة إلى وحدات إقامة ممتدة ومفروشة بالكامل. ومن المتوقع أن يبدأ التحويل في العام المقبل، ويمكن للمقيمين الحاليين البقاء حتى تنتهي عقود إيجارهم.

تأثر قرار تحويل The Plaza بالطبيعة المتطورة للطلب السكني في وسط مدينة ديترويت. يسمح تنسيق الإقامة الممتدة للمطور بالوصول إلى جمهور أوسع وتلبية التفضيلات المتغيرة للمقيمين. من المعتقد أن هناك طلبًا على فنادق الشقق المفروشة للإقامة الطويلة يفوق العرض في ديترويت.

وتشمل التطورات المماثلة في المدينة فندق ROOST Apartment Hotel الذي تم افتتاحه مؤخرًا وعقارات Sonder للإقامة الممتدة. كان أداء فندق Plaza جيدًا مثل الشقق التقليدية، لكن التحويل سيسمح له بتلبية الطلب المتزايد على أماكن الإقامة الممتدة.

تم افتتاح البرج، المعروف في الأصل باسم برج بلازا الاحترافي، في عام 1966 كمبنى للفنون الطبية. على مر السنين، واجهت إمكانية الهدم قبل أن يتم تجديدها إلى شقق من قبل مجموعة روكسبري في 2015-2016. يتميز البرج بعلامة النيون الشهيرة التي تصور مطرقة تضرب مسمارًا، تكريمًا لنقابة النجارين المحلية. تم الحفاظ على هذه اللافتة الأصلية ويتم عرضها الآن في بار الكوكتيل Hammer & Nail بالمبنى.

أعلنت ماريوت مؤخرًا أن أول فندق Apartments by Marriott Bonvoy في سان خوان، بورتوريكو، سيتم افتتاحه قريبًا. تشتهر العلامة التجارية بعروضها الفاخرة والفاخرة.

ومع النمو المستمر لسوق الإقامة الممتدة والمتطلبات المتطورة للمقيمين، يمكن توقع المزيد من التطورات من هذا النوع في المستقبل. يمثل تحويل The Plaza تحولًا كبيرًا في غرضه مع تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستأجرين.