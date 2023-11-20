يفاجئ Google Pixel 8 الجديد المستخدمين بشاشة أكثر سطوعًا

أحدثت أحدث الهواتف الذكية الرائدة من Google، Pixel 8 وPixel 8 Pro، ضجة كبيرة من خلال ترقيات أجهزتها الرائعة. إحدى الميزات البارزة لهذه الأجهزة هي شاشات AMOLED، والتي تحمل علامة "Actua" و"Super Actua". في حين أن هاتف Pixel 8 Pro كان معروفًا بالفعل بذروة سطوعه البالغة 2,400 شمعة في المتر المربع، فقد اتضح أن هاتف Pixel 8 العادي أكثر إثارة للإعجاب مما كان يعتقد في البداية.

تقيس Google ذروة السطوع لكلا الهاتفين باستخدام "نسبة 5% على البكسل"، والتي تمثل نسبة صغيرة فقط من الشاشة. في الاستخدام الواقعي، قد لا يصل هاتف Pixel 8 Pro إلى مستوى 2,400 شمعة في المتر المربع المُعلن عنه، باستثناء محتوى HDR. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الأخيرة لمجتمع XDA-Developers سلطت الضوء على حقيقة أن هاتف Pixel 8 العادي يفوق بالفعل ادعاءات جوجل.

في تحليل مفصل أجراه Dylan Raga، تم اكتشاف أن شاشة Pixel 8 يمكن أن تصل إلى سطوع ملء الشاشة يصل إلى 1,600 شمعة في المتر المربع. وهذا أعلى بمقدار 200 شمعة مما صرحت به Google رسميًا وأعلى مما لاحظه Raga عند اختبار Pixel 8 Pro.

ومن المثير للاهتمام أن هذا السطوع الإضافي يتم تحقيقه من خلال تمكين ميزة "العرض السلس" التي تستخدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. عند إيقاف تشغيل هذا الخيار، تصل اللوحة الموجودة في هاتف Pixel 8 العادي إلى 1,400 شمعة في المتر المربع المتوقعة كما ادعت جوجل في البداية. ولا يزال السبب وراء هذا التفاوت غير واضح، ولكنه يفيد المستخدمين في نهاية المطاف.

توفر مستويات السطوع الأعلى في هاتف Pixel 8 تجربة بصرية محسنة، خاصة عند عرض محتوى HDR. سواء كان المستخدمون يشاهدون الأفلام، أو يلعبون الألعاب، أو يتصفحون مواقع الويب المفضلة لديهم، فإن الشاشة الأكثر سطوعًا تضيف إلى المتعة والانغماس بشكل عام.

يتجلى التزام Google بالتحسين المستمر لأجهزة هواتفها الذكية في المفاجآت التي توفرها إمكانات العرض في Pixel 8. ومع العلامة التجارية "Actua" التي تعرض التطورات في تقنية AMOLED، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا تجربة مذهلة بصريًا لم يسبق لها مثيل.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي ذروة سطوع هاتف Google Pixel 8 Pro؟

يتميز هاتف Pixel 8 Pro بسطوع يصل إلى 2,400 شمعة في المتر المربع، مما يجعله واحدًا من أكثر الشاشات سطوعًا في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.

2. ما مدى سطوع هاتف Google Pixel 8 العادي؟

وعلى عكس ادعاءات جوجل الأولية، يمكن لجهاز Pixel 8 العادي أن يصل في الواقع إلى سطوع ملء الشاشة يبلغ 1,600 شمعة في المتر المربع، أي أعلى بمقدار 200 شمعة في المتر المربع عما تم الإعلان عنه رسميًا.

3. كيف يتم تحقيق السطوع الإضافي في هاتف Pixel 8 العادي؟

يتيح تمكين ميزة "العرض السلس"، التي تستخدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، لجهاز Pixel 8 العادي تحقيق 200 شمعة إضافية من السطوع.

4. هل السطوع العالي يفيد المستخدمين؟

نعم، تعمل مستويات السطوع الأعلى على تحسين التجربة البصرية، خاصة عند عرض محتوى HDR. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا عرضًا أكثر غامرة وممتعة.