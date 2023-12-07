Horizon: إصدار Forbidden West للكمبيوتر الشخصي يستمر في إثارة الإثارة

ملخص: Horizon: Forbidden West، الجزء الثاني المرتقب للعبة Horizon Zero Dawn، يسير على الطريق الصحيح لإصداره في أوائل عام 2024 على جهاز الكمبيوتر. ستكون اللعبة متاحة في شكل Horizon Forbidden West Complete Edition، والذي يتضمن محتوى إضافيًا وتوسعة Burning Shores. مع نجاح منفذ الكمبيوتر الشخصي الخاص بـ Horizon Zero Dawn، احتضنت شركة Sony سوق أجهزة الكمبيوتر بالكامل وتعمل على توفير تجربة ألعاب محسنة لمشغلات الكمبيوتر الشخصي.

في حين أن لعبة Horizon Zero Dawn متاحة حاليًا على Steam بخصم 75%، إلا أن مطوري Guerrilla Games يذكرون لاعبي الكمبيوتر الشخصي بأن تكملة اللعبة، Horizon Forbidden West، في طريقها. أحد أكثر إصدارات سوني شهرة لعام 2022، تم إطلاق Horizon Forbidden West في الأصل كلعبة عبر الأجيال على كل من PlayStation 4 وPlayStation 5. ومع ذلك، كانت توسعة Burning Shores حصرية على PlayStation 5 نظرًا لمتطلبات الأجهزة الأعلى.

سيكون إصدار الكمبيوتر الشخصي من Horizon Forbidden West Complete Edition متاحًا على كل من Steam وEpic Games Store. على الرغم من أن تاريخ الإصدار الرسمي للعبة ومتطلبات النظام لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أن التوقعات عالية لإصدار ناجح للكمبيوتر الشخصي. Nixxes، الفريق الذي يقف وراء إصدارات الكمبيوتر الشخصي للألعاب الشهيرة مثل Ratchet & Clank: Rift Apart وMarvel's Spider-Man، يقود تطوير إصدار الكمبيوتر الشخصي من Forbidden West.

يمكن للاعبي الكمبيوتر الشخصي أن يتطلعوا إلى مجموعة من التحسينات والميزات في إصدار الكمبيوتر الشخصي من Forbidden West. تتضمن التوقعات دعمًا للتقنيات المتطورة مثل DLSS وXeSS وFSR لتحسين أداء الرسومات. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم اللعبة إعدادات رسومية متقدمة تتجاوز تلك الموجودة في نظيرتها في PlayStation 5. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الاستمتاع بمعدل إطارات غير مقفل، ودعم شاشة فائقة الاتساع، وعناصر تحكم كاملة في الماوس ولوحة المفاتيح.

يترقب المشجعون بفارغ الصبر إصدار Horizon: Forbidden West على جهاز الكمبيوتر، ويمكن العثور على المناقشات حول اللعبة على منتديات OC3D. مع نجاح منفذ الكمبيوتر الشخصي الخاص بـ Horizon Zero Dawn، يبدو أن احتضان Sony لسوق أجهزة الكمبيوتر سيستمر في النمو.