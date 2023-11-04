الجواهر المخفية: تقدم سلسلة Nioh تجربة قتالية فريدة من نوعها

عندما يتعلق الأمر بألعاب لعب الأدوار الصعبة، يفكر معظم المعجبين على الفور في عناوين Soulslike الشهيرة من FromSoftware. ومع ذلك، فإن السلسلة الأقل شهرة، Nioh، قد استحوذت على إعجاب اللاعبين بهدوء من خلال قتالها المتفوق، والذكاء الاصطناعي (AI)، وآليات اللعب المتنوعة.

على عكس نظيراتها التي تشبه Soulslike، تقدم Nioh نظامًا قتاليًا سلسًا وسلسًا ومعقدًا بشكل لا يصدق. يؤدي غياب تأخير الإدخال أو مشكلات الإدخال المزدوج إلى تحسين تجربة الألعاب بشكل عام. تقدم آليات القتال في Nioh مجموعة من الخيارات للاعبين، مما يسمح لهم بخوض المعارك بطرق متعددة. توفر الهجمات المختلفة والمناورات الدفاعية وأساليب المراوغة مستوى من التعقيد نادرًا ما نشاهده في ألعاب أخرى مماثلة.

إحدى الميزات البارزة في سلسلة Nioh هي تنوع الأسلحة الواسع. يتميز كل سلاح بثلاث مجموعات حركات مميزة، مما يبث الحياة في نظام القتال الخاص باللعبة. يضيف تضمين نظام الموقف مزيدًا من التفرد لكل سلاح، حيث يمكن للاعبين تخصيص أسلوبهم القتالي وتخصيصه بناءً على أسلوب القتال المفضل لديهم. علاوة على ذلك، فإن ترسانة اللعبة من المهارات والحركات الفريدة تمنح كل سلاح إحساسًا وأسلوب لعب مميزين.

وعلى عكس منافسيها، تقدم Nioh تجربة أكثر تحديًا بفضل عدوها الذكي AI. لقد ولت أيام خداع الأعداء بأساليب قابلة للاستغلال مثل الطعن في الظهر أو الصعق. في Nioh، يقوم الأعداء بحظر اللاعب ومراوغته ومواجهته وحتى الاستيلاء عليه، مما يوفر تجربة لعب أكثر جاذبية وديناميكية. تتطلب كل مواجهة استراتيجية ومهارة، مما يشجع اللاعبين على استكشاف واستغلال تعقيدات نظام القتال المتنوع في اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية إعادة تشغيل Nioh لا مثيل لها في هذا النوع. تقدم اللعبة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص وبناء الأصناف، مما يسمح للاعبين بتجربة شخصياتهم وتشكيلها لتناسب أسلوب لعبهم. هذا المستوى من المرونة لا يعزز قيمة إعادة التشغيل فحسب، بل يقدم أيضًا العديد من الأساليب لمحاربة الألعاب المنافسة، مثل سلسلة Dark Souls، التي لا يمكن مطابقتها ببساطة.

بينما ينتقد البعض سلسلة Nioh لسردها الأضعف للقصص، إلا أنها لا تزال تتفوق في حوار الشخصيات وتطويرها. الحوارات والمشاهد التي تضم شخصيات مثل Tokichiro والبطل الرئيسي مكتوبة بخبرة ومقنعة حقًا. تضيف هذه التطورات الدقيقة في الشخصية بمرور الوقت عمقًا ودقة، مما يميز سلسلة Nioh عن عروض FromSoftware من حيث الانغماس في الشخصية.

في الختام، ربما لم تحظى سلسلة Nioh بنفس المستوى من الاهتمام الذي حظيت به نظيراتها الأكثر شهرة، لكنها تتفوق عليها بلا شك من حيث آليات القتال والذكاء الاصطناعي وتنوع أسلوب اللعب. يعمل نظام القتال السلس والأعداء الأذكياء وخيارات التخصيص الشاملة على إنشاء تجربة جديدة وغامرة تجذب اللاعبين المتمرسين والوافدين الجدد على حدٍ سواء. لذا، إذا كنت تبحث عن لعبة تمثيل أدوار حركة استثنائية حقًا، فقد حان الوقت للمغامرة في الجوهرة المخفية وهي سلسلة Nioh.

أسئلة وأجوبة

س: ما الذي يجعل Nioh مختلفة عن ألعاب Soulslike الأخرى؟

ج: تتميز لعبة Nioh عن غيرها من الألعاب المشابهة بآليات القتال السلسة والذكاء الاصطناعي للعدو وخيارات التخصيص الشاملة.

س: هل يمكنك توضيح نظام القتال في Nioh؟

ج: تقدم Nioh نظام قتال سلسًا ومعقدًا وسريع الاستجابة. يتمتع اللاعبون بمجموعة واسعة من الهجمات والخيارات الدفاعية وتقنيات المراوغة المتاحة لهم، مما يضمن تجربة لعب متنوعة وجذابة.

س: كيف يمكن مقارنة الذكاء الاصطناعي لعدو Nioh بالألعاب الأخرى؟

ج: على عكس الألعاب الأخرى من هذا النوع، يعرض أعداء Nioh الذكاء الاصطناعي المتقدم. إنهم يقومون بحظر اللاعبين ومراوغتهم ومواجهتهم والاستيلاء عليهم، مما يجعل المعارك أكثر صعوبة وتتطلب تفكيرًا استراتيجيًا.

س: ما الذي يميز Nioh من حيث إمكانية إعادة اللعب؟

ج: توفر Nioh نطاقًا واسعًا من خيارات التخصيص وبناء الأصناف، مما يسمح للاعبين بإنشاء شخصيات فريدة مصممة وفقًا لأسلوب اللعب المفضل لديهم. يعزز عمق التخصيص هذا إمكانية إعادة اللعب ويقدم عددًا لا يحصى من الأساليب القتالية.

س: كيف يختلف أسلوب السرد القصصي وتطوير الشخصية في لعبة Nioh عن الألعاب الأخرى؟

ج: على الرغم من أن رواية القصص في Nioh قد تكون أضعف بشكل عام، إلا أن حوار شخصيتها وتطورها يستحقان الثناء. تخضع شخصيات مثل Tokichiro لتطور دقيق ولكن مقنع بمرور الوقت، مما يضيف عمقًا إلى قصة اللعبة.