عنوان جديد: Infinix تكشف النقاب عن تقنيات الهاتف المحمول الثورية: الشحن اللاسلكي بدون كابلات وبطارية شديدة الحرارة

أعلنت شركة Infinix، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في صناعة التكنولوجيا، عن تقنيتين رائدتين من المقرر أن تحدثا ثورة في صناعة الهواتف المحمولة. سيتم عرض هذه التطورات المتطورة، المسماة Infinix AirCharge وتقنية Extreme-Temp Battery، في حدث ShowStoppers المرتقب خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 (CES).

تعمل تقنية Infinix AirCharge على تجاوز حدود الشحن عبر الهواء. إنه حل شحن لاسلكي يلغي الحاجة إلى الكابلات المادية، مما يجعله خيارًا أكثر ملاءمة وسهل الاستخدام لشحن الأجهزة أثناء التنقل. وباستخدام هذه التقنية، يمكن للمستخدمين شحن أجهزتهم على مسافة تتراوح من 0 إلى 20 سم، دون الحاجة إلى لمس لوحة الشحن أو استخدام الكابلات. أصبح هذا ممكنًا من خلال استخدام تقنية الرنين المغناطيسي متعدد الملفات والخوارزميات التكيفية. تعطي تقنية AirCharge أيضًا الأولوية لسلامة المستخدم، حيث تعمل بتردد منخفض أقل من 6.78 ميجاهرتز وتوفر طاقة شحن تصل إلى 7.5 واط. وهو يدعم دائرة الرنين الشامل وحماية الجهد الزائد (OVP) لضمان سلامة الشحن حتى في السيناريوهات التي تتغير فيها المسافة والموضع بين الهاتف ولوحة الشحن بسرعة.

ومن ناحية أخرى، تعد تقنية البطارية ذات درجة الحرارة القصوى ابتكارًا ثوريًا في تكنولوجيا البطاريات. تم تصميم نظام البطارية المتقدم هذا ليتحمل درجات الحرارة القصوى ويتكيف معها، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات وتطبيقات مختلفة. غالبًا ما تواجه البطاريات العادية مشكلات في البيئات شديدة البرودة، مثل تجميد أيونات الليثيوم. ومع ذلك، تستخدم بطارية Infinix Extreme-Temp تقنية الإلكتروليت المحاكاة الحيوية وتقنية الحالة الصلبة المدمجة لأداء جيد بشكل استثنائي حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية. مع نطاق درجة حرارة الشحن من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، فإنه يضمن الأداء الوظيفي والقدرة على التحمل في أقسى البيئات الباردة.

لن تؤدي هذه التقنيات الجديدة من Infinix إلى تغيير الطريقة التي نشحن بها أجهزتنا فحسب، بل ستعزز أيضًا تجربة المستخدم الشاملة. توفر تقنية AirCharge راحة الشحن اللاسلكي دون متاعب الكابلات، مما يسمح للمستخدمين بشحن أجهزتهم أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو مجرد الجلوس على الأريكة الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، توفر تقنية البطارية Extreme-Temp عمرًا أطول للبطارية وتضمن شحنًا آمنًا وموثوقًا، حتى في ظروف درجات الحرارة القصوى.

يتجلى التزام Infinix بالابتكار الذي يركز على المستخدم في سعيها المستمر لإمكانيات الشحن. من تقنية Thunder Charge إلى All-Round FastCharge، فقد قدموا باستمرار تجارب شحن سريعة مصممة خصيصًا لسيناريوهات مختلفة. يُظهر تقديم تقنيات AirCharge وExtreme-Temp Battery في معرض CES 2024 تفاني Infinix في تطوير تكنولوجيا شحن الهواتف المحمولة والبطاريات. تم إعداد هذه التقنيات لجعل الشحن أكثر ملاءمة وكفاءة، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال وتزويدهم بالطاقة أثناء التنقل.