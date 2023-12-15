نيو جيرسي ترحب بمطعم كارنيجي بأذرع مفتوحة

يبتهج سكان نيوجيرسي وعشاق الطعام على حدٍ سواء عندما يدخل مطعم Carnegie Diner الشهير إلى جاردن ستيت. وقد قام هذا المطعم الذي نال استحسانًا كبيرًا، والذي كان يقع في الأصل على الجانب الآخر من قاعة كارنيجي في وسط مانهاتن، بتوسيع نطاق انتشاره من خلال موقعين إضافيين، أحدهما يقع الآن في سيكوكس، نيو جيرسي.

بفضل قائمته المتنوعة والتزامه بالمكونات الطازجة عالية الجودة، اكتسب مطعم Carnegie Diner متابعة مخلصة على مر السنين. يظل موقع Secaucus الجديد، الذي يمتد على مساحة مثيرة للإعجاب تبلغ 6,600 قدم مربع، وفيًا للصيغة الفائزة الأصلية. يمكن للمستفيدين أن يتوقعوا نفس البرغر اللذيذ، والدجاج العضوي والبيض، والمأكولات البحرية اللذيذة، بما في ذلك سمك السلمون الأطلسي والبرانزينو، والتي يتم توصيلها جميعها عدة مرات في الأسبوع.

إحدى الميزات البارزة لموقع Secaucus هي منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق، مما يوفر للضيوف فرصة تناول الطعام تحت مظلة جميلة من الكروم. هذه الإضافة، جنبًا إلى جنب مع تصميم بلاط مترو الأنفاق الذي يشيد بجذور مدينة نيويورك، يخلق جوًا دافئًا وجذابًا لجميع من يدخل.

من المؤكد أن عشاق الإفطار لن يخيب أملهم، حيث يواصل مطعم Carnegie Diner تقديم وجبة الإفطار طوال اليوم. من جراد البحر بنديكت إلى خبز السلمون والأفوكادو ومجموعة متنوعة من الفطائر اللذيذة، هناك ما يرضي كل الرغبات. ويمكن أيضًا لعشاق الطعام المهتمين بالصحة الاستمتاع بمجموعة مختارة من السلطات وأوعية الحبوب اللذيذة، مما يثبت أن الطعام اللذيذ يمكن أن يكون صحيًا أيضًا.

ودعونا لا ننسى الحلويات. إن تشكيلة Carnegie Diner من المأكولات المغرية لا تقاوم بكل بساطة. تخطف كعكة الشوكولاتة المكونة من 24 طبقة والميلك شيك الكريمي ذو الطراز القديم الأنظار، مما يترك لرواد المطعم نهاية حلوة لوجبتهم.

بفضل قائمته ذات الأسعار المعقولة والخدمة الاستثنائية، اكتسب مطعم Carnegie Diner قاعدة جماهيرية مخلصة على استعداد للانتظار بصبر للحصول على طاولة. الآن، يمكن لسكان نيوجيرسي تجربة نفس تجربة تناول الطعام الرائعة، مباشرة على عتبة بابهم. سواء كنت محليًا أو ترغب في السفر لمغامرة طهي، فإن مطعم Carnegie Diner في سيكوكس هو الوجهة التي تعد بترك انطباع دائم.