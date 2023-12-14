SiriusXM تكشف عن تجربة جديدة للتطبيقات والويب

تتخذ SiriusXM قفزة نحو المستقبل من خلال إزالة الحدود بين خدمة البث الإذاعي عبر الأقمار الصناعية وبث الموسيقى عبر الإنترنت. كشفت الشركة مؤخرًا عن تطبيق معاد تصميمه ووجود على الويب كجزء من جيلها الجديد من العروض. ولكن هذا ليس كل شيء - تعمل SiriusXM أيضًا على تبسيط هيكل التسعير الخاص بها لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يريدون التطبيق فقط دون اشتراك عبر القمر الصناعي.

مقابل 10 دولارات شهريًا فقط، سيتمكن المشتركون في الخطة الجديدة من الوصول إلى جميع الميزات والمحتوى المتاح من خلال اشتراك القمر الصناعي التقليدي. وهذا يعني الاستمتاع بالاستماع دون انقطاع من أي جهاز، سواء كان هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو متصفح ويب أو حتى في السيارة عبر CarPlay أو Android Auto. مع هذا الإعلان، من الطبيعي أن نتساءل عن ضرورة الاشتراك عبر القمر الصناعي. ومع ذلك، أوضحت SiriusXM أنها لن تتخلص تدريجيًا من خدمة الأقمار الصناعية الخاصة بها في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلك، يؤمنون بتقديم الاختيار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين من خلال طرق مختلفة.

في حين أن التطبيق المحدث وتجربة الويب مثيران، إلا أن دمج تجربة "360L" في السيارات هو ما يبرز حقًا. يهدف هذا التكامل إلى زيادة المزج بين نظام المعلومات والترفيه القائم على الأقمار الصناعية وبروتوكول الإنترنت. يمكن لأصحاب السيارات الجديدة توقع محتوى تفاعلي كجزء من تجربة SiriusXM المدمجة. على الرغم من أنه تم عرضه باستخدام برنامج تجريبي في سيارة Cadillac Lyric، إلا أن الشركة أكدت أن ما تم عرضه ليس المنتج النهائي. واعترفوا بأن الأنظمة الحالية لديها قيود من حيث تحسينات واجهة المستخدم.

حيث تكمن الإمكانيات في توسيع عروض المحتوى. إلى جانب التطبيق وتجربة الويب المُجددين، تقدم SiriusXM مجموعة من القنوات الجديدة بما في ذلك Alt2K وFlex2K، بالإضافة إلى قنوات مخصصة تضم فنانين مشهورين مثل Shaggy وKelly Clarkson وJohn Mayer وDolly Parton وSmokey Robinson وشركة البودكاست Audiochuck.

بشكل عام، يمثل تطبيق SiriusXM الجديد وتجربة الويب خطوة مثيرة للأمام في تطور خدماتهم. ومن خلال هيكل التسعير المبسط وعروض المحتوى الموسعة، تستعد الشركة لتوفير تجربة صوتية شاملة وغامرة لمستخدميها الأوفياء عبر منصات مختلفة.