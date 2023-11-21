Ubisoft تضع معيارًا جديدًا: المشاهد السينمائية سريعة التوجيه ستغير قواعد اللعبة

كشفت شركة Ubisoft عن ميزة مثيرة في لعبة إطلاق النار على الغنائم المحمولة القادمة، The Division Resurgence. على الرغم من أن المشاهد السينمائية سريعة التقديم ليست مفهومًا رائدًا، إلا أنها ميزة نادرًا ما نراها في الألعاب اليوم. لقد أدى هذا التغيير في قواعد اللعبة إلى جعل اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار اللعبة في عام 2024، على أمل أن تصبح تضمينًا قياسيًا في جميع ألعاب الفيديو المستقبلية.

اكتشف اللاعبون هذه القدرة عن طريق الصدفة، ووجدوا أنفسهم يسرعون عبر مشاهد سينمائية طويلة في The Division Resurgence بمجرد لمسة بسيطة على الشاشة. سواء كانت شخصية تمشي بصمت أو حوار مفرط حول مهمة، يمكن للاعبين الآن التنقل بسهولة عبر هذه المشاهد، مما يوفر الوقت ويجعل اللعبة أكثر متعة.

في حين أن تخطي المشاهد السينمائية تمامًا يعد خيارًا في معظم الألعاب، إلا أنه غالبًا ما تكون هناك رغبة في التعرف على كل جزء من المعرفة وتطور الشخصية. تلبي ميزة التقديم السريع في The Division Resurgence هذه الحاجة، مما يسمح للاعبين بالسرعة بشكل انتقائي عبر أجزاء من المشاهد. هذه الميزة البسيطة ولكن المؤثرة ليست فقط هبة من السماء للاعبين الذين يرغبون في تحريك القصة بسرعة ولكنها أيضًا مثالية لأولئك الذين يلعبون على الأجهزة المحمولة، مما يوفر المرونة اللازمة لإنهاء اللعب في أي لحظة.

إن التزام Ubisoft بتعزيز تجربة اللاعب أمر يستحق الثناء. ومن خلال تقديم خيار التقديم السريع في The Division Resurgence، فقد وضعوا معيارًا جديدًا في صناعة الألعاب. يتطلع اللاعبون الآن إلى رؤية هذه الميزة مطبقة في ألعاب Ubisoft المستقبلية، مثل The Division 3 وThe Division Heartland.

إن الترقب واضح، ولا يمكن لعشاق ألعاب Ubisoft إلا أن يتوقوا إلى الراحة والمتعة التي توفرها ميزة إعادة التوجيه السريع. مع قيادة Ubisoft للطريق، يمكن لمطوري الألعاب الآخرين ملاحظة ذلك والتفكير في دمج ميزة تغيير قواعد اللعبة هذه في إبداعاتهم الخاصة.

أسئلة وأجوبة:

س: هل The Division Resurgence هي أول لعبة تحتوي على ميزة المشاهد السينمائية السريعة؟

ج: لا، بعض ألعاب JRPG وغيرها من الألعاب تضمنت ميزات مشابهة في الماضي.

س: هل يمكنني تخطي المشاهد السينمائية بالكامل في The Division Resurgence؟

ج: نعم، مثل معظم الألعاب، تتيح لعبة The Division Resurgence للاعبين تخطي المشاهد السينمائية تمامًا إذا رغبوا في ذلك.

س: متى سيتم إطلاق The Division Resurgence رسميًا؟

ج: اللعبة حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي ومن المتوقع إطلاقها في عام 2024.