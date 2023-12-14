أختام حديقة حيوانات ميلووكي تقول وداعًا مع نقل المعرض بسبب القيود المالية

قامت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بتوديع فقماتها المحبوبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إيذانًا بنهاية فترة وجودها في حديقة الحيوان التي استمرت 33 عامًا. تم الإعلان عن قرار نقل الأختام من قبل شركة Ocean Connections, Inc.، مديرة برامج الفقمة وأسود البحر، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها حديقة الحيوان.

في سبتمبر/أيلول، أشارت لورا بيدرياني، مديرة التسويق والاتصالات في حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي، إلى "القرارات المالية الصعبة" باعتبارها السبب وراء هذه الخطوة. المعرض، الذي كان يعمل منذ عقود، يتطلب تجديدات واسعة النطاق ليظل جاهزًا للعمل. ولسوء الحظ، لم يكن لدى حديقة الحيوان الأموال اللازمة لهذه التجديدات، مما أدى إلى اتخاذ قرار بنقل الأختام.

سيتم الآن إيواء الأختام في مرافق Ocean Connections الشقيقة في هيرشي، بنسلفانيا وميرتل بيتش، ساوث كارولينا. سيضمن هذا النقل استمرار رعاية ورفاهية الفقمات التي أسرت زوار حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي لسنوات.

من المهم ملاحظة أن موطن فقمة الميناء، الذي لا تديره شركة Ocean Connections، سيظل مفتوحًا طوال العام. ستظل الفرصة متاحة للزوار لرؤية هذه المخلوقات الرائعة والتعرف على بيئتها وسلوكياتها.

يسلط قرار نقل الأختام الضوء على التحديات المالية التي تواجهها حدائق الحيوان ومنظمات الحياة البرية. وبما أن هذه المرافق تسعى جاهدة لتوفير أفضل رعاية لحيواناتها، فإنه يتعين في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بالتمويل والتكاليف التشغيلية. ومع ذلك، وبفضل جهود Ocean Connections، ستستمر الفقمات في التمتع بمنزل آمن ومريح حيث يمكنها أن تزدهر وتسعد الزوار.