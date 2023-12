مسارات جديدة تنتظرك في أسطورة الأبطال: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria

في إعلان مثير من Falcom، تم الكشف عن عنوان الذكرى السنوية العشرين المرتقب لسلسلة Trails RPG باسم The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria. من المقرر إطلاق هذه الدفعة الجديدة في عام 20 في اليابان لمنصات غير محددة، ولا بد أن تأسر عشاق السلسلة.

تدور أحداث اللعبة في عام 120X، حيث تتنبأ النبوءة الرهيبة التي كتبها C. Epstein الشهير بنهاية القارة الزيمورية. مع اقتراب "اليوم العاشر"، يتم إعداد صاروخ مداري كبير للإطلاق من قاعدة عسكرية في سلسلة جبال كونلون. يحبس العالم أنفاسه، يترقب ما وراء السماء وفي نهاية القارة. وسط هذا التشويق، يجتمع الأفراد، بما في ذلك الشاب "سبريجان"، معًا في أرض "أوريد" الغامضة. هل ستشكل رحلتهم مستقبل زيموريا؟

اكتسبت سلسلة Trails استحسانًا بسبب أسلوب بناء العالم الغامر وقصتها الملحمية، وقد باعت أكثر من 7.5 مليون نسخة حول العالم. القصة التي بدأت في The Legend of Heroes: Trails in the Sky، استمرت من خلال عناوين مختلفة، مثل Trails from Zero، Trails to Azure، Trails of Cold Steel، Trails to Reverie، وTrails Through Daybreak. في إصدار الذكرى السنوية العشرين هذا، يمكن للاعبين أن يتوقعوا تطورًا دراماتيكيًا في السرد سيتركهم على حافة مقاعدهم.

في حين لم يتم الكشف عن منصات محددة بعد، يمكن للمعجبين إلقاء نظرة خاطفة على The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria من خلال لقطات الشاشة الأولى التي أصدرتها Falcom. مع صور مذهلة ووعد بمغامرة آسرة، فإن لعبة تقمص الأدوار القادمة هذه على وشك أن تغير قواعد اللعبة في سلسلة Trails.

في الختام، تم إعداد The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria لبدء حقبة جديدة من ألعاب Trails، واعدة بتجربة لا تُنسى كان المعجبون ينتظرونها بفارغ الصبر. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا العنوان المرتقب.