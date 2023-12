عنوان RPG القادم "The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria" من المقرر أن يجلب تحولًا دراميًا إلى سلسلة Trails

By

من المقرر أن يأسر عنوان RPG جديد عشاق سلسلة Trails، حيث أعلن المطور Falcom أن "The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria" هو عنوان الذكرى السنوية العشرين لها. من المقرر إصدار اللعبة في عام 20 في اليابان، وتعد بأخذ اللاعبين في رحلة ملحمية ستشكل مستقبل قارة زيموريا.

تدور أحداث القصة في عام 120X، حيث تنبأ العالم الشهير سي. إبستين بنهاية القارة الزيمورية. بينما ينتظر العالم "يوم X" الغامض، من المقرر إطلاق صاروخ فضائي ضخم من قاعدة عسكرية في سلسلة جبال كونلون. مصير البشرية على المحك بينما تسعى البشرية جاهدة لكشف الحقيقة حول العالم والمغامرة خارج الغلاف الجوي للكوكب.

وسط هذه الخلفية، يظهر بطل شاب يُعرف باسم "Spriggan"، يجذب القوات من جميع أنحاء الأرض للتجمع في منطقة Ored الغامضة. الاختيارات التي تم اتخاذها في هذا الطريق الغادر إلى السماء ستحدد مصير زيموريا.

بفضل أسلوب بناء العالم المعقد والسرد الشامل، استحوذت سلسلة Trails على قلوب ملايين اللاعبين حول العالم. The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria تواصل هذا التقليد، وتعد بمغامرة درامية لا تُنسى.

يمكن لعشاق السلسلة الحصول على لمحة عن العنوان القادم من خلال لقطات الشاشة الأولى التي أصدرتها شركة Falcom. تعرض لقطات الشاشة الصور المذهلة والبيئات الغامرة التي يمكن للاعبين أن يتوقعوا مواجهتها في لعبة تقمص الأدوار المرتقبة هذه.

بينما ننتظر بفارغ الصبر إصدار The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria، فمن الواضح أن Falcom مستعدة لتقديم مشاركة استثنائية أخرى في سلسلة Trails، حيث تدعو اللاعبين للشروع في رحلة مثيرة وتحويلية عبر الحبيب عالم زيموريا.