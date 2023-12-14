تبسيط التدريبات المخصصة على Apple Watch مع التكامل الجديد

هل سئمت من العملية الشاقة لبرمجة التدريبات المخصصة على Apple Watch؟ حسنًا، لدى Apple وTrainingPeaks الحل المناسب لك. لقد أعلنوا عن تكامل جديد يسمح لك باستيراد التدريبات المخصصة مباشرة إلى Apple Watch الخاصة بك.

TrainingPeaks هو تطبيق مصمم لرياضيي التحمل للعثور على خطط تدريب لسباقاتهم وأحداثهم. كما يقدم أيضًا خدمة تدريب تجمع بين الرياضيين والمدربين المعتمدين الذين يمكنهم تخصيص خططهم التدريبية بناءً على الاحتياجات والجداول الفردية. الهدف هو تبسيط عملية التدريب وإبعاد التخمين عن التحضير للأحداث.

التكامل سهل الاستخدام. وهو يعتمد على واجهة برمجة تطبيقات watchOS 10 الجديدة ويعمل بشكل مشابه لكيفية ظهور تدريبات Garmin Coach على ساعات Garmin. كل ما عليك فعله هو تمكين الميزة في إعدادات تطبيق TrainingPeaks ومنح أذونات Apple Health اللازمة. بمجرد الإعداد، ستكون تدريباتك المخصصة متاحة على Apple Watch.

من خلال دمج TrainingPeaks مع Apple Watch، يمكن للرياضيين الوصول بسهولة إلى خطط التدريب الخاصة بهم دون الحاجة إلى التنقل عبر تطبيقات أو مواقع ويب متعددة. وهذا يلغي عملية برمجة التدريبات يدويًا على الساعة والتي تستغرق وقتًا طويلاً ويضمن بقاء الرياضيين على المسار الصحيح أثناء تدريباتهم.

في حين أن هذا التكامل يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لـ Apple Watch، إلا أنه لا يزال يتعين عليها اللحاق بالمنافسين مثل Garmin. غالبًا ما يستخدم رياضيو التحمل مجموعة متنوعة من التطبيقات والمنصات، وتوفر معظم الساعات الرياضية المتعددة الأخرى ميزات وتكاملات تستوعب التدريب الشخصي بشكل أفضل. يعتمد نجاح Apple Watch في مجتمع اللياقة البدنية على عدد تطبيقات الطرف الثالث الأخرى التي تستفيد من واجهة برمجة التطبيقات هذه.

بشكل عام، يعمل التكامل الجديد بين Apple Watch وTrainingPeaks على تبسيط عملية برمجة التدريبات المخصصة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للرياضيين للوصول إلى خطط التدريب الخاصة بهم. مع استمرار Apple في تعزيز قدرات Apple Watch، ستكون معالجة عمر البطارية وتتبع الاسترداد أمرًا بالغ الأهمية لجذب معجبي Garmin المتعصبين. ومع ذلك، يعد هذا التكامل خطوة في الاتجاه الصحيح لمستخدمي Apple Watch الذين يتطلعون إلى تحسين تجربتهم التدريبية.