الكشف عن اسم Ellie الكامل في الجزء الثاني من The Last of Us Remastered

ملخص: في العرض الترويجي الجديد لـ The Last of Us Part 2 Remastered، تم رصد تفاصيل صغيرة تؤكد اسم Ellie الكامل. تتميز بدلة الفضاء التي ترتديها Ellie في وضع roguelike بعلامة اسم مكتوب عليها "E. ويليامز”. هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها لقب Ellie في إحدى الألعاب، على الرغم من تأكيده سابقًا من قبل الرئيس المشارك لشركة Naughty Dog، Neil Druckmann. تتضمن النسخة المعدلة من اللعبة أيضًا ميزات إضافية مثل وضع No Return وتعليق المطورين للمستويات المفقودة والتحسينات الرسومية.

حصل مشجعو لعبة The Last of Us أخيرًا على تأكيد لاسم Ellie الكامل في النسخة المعاد تصميمها القادمة من اللعبة. يأتي هذا الكشف من مقطع دعائي لوضع روجلايك الجديد، حيث رصد تومدورنيل، مستخدم Reddit ذو العين النسر، تفاصيل دقيقة على بدلة إيلي الفضائية. تُظهر علامة الاسم الموجودة على البدلة بوضوح "E. ويليامز"، مما يضع حدًا للتكهنات المحيطة بالاسم الأخير لإيلي.

في السابق، ألمح Naughty Dog إلى لقب Ellie من خلال وثائق التصميم ودليل اللعبة الياباني، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد ذلك رسميًا داخل اللعبة. لطالما كان المعجبون يشعرون بالفضول بشأن الأسماء الكاملة لأبطال اللعبة، والآن لديهم الإجابة أخيرًا.

لا يكشف The Last of Us Part 2 Remastered عن اسم Ellie الكامل فحسب، بل يقدم أيضًا وضع No Return، وهو إضافة جديدة للعبة. في هذا الوضع، سيقاتل اللاعبون عبر موجات من الأعداء عبر خرائط مختلفة، مما يزيد من قوتهم تدريجيًا. إنها توفر للاعبين فرصة اللعب بشخصيات Ellie وDina وشخصيات رئيسية أخرى بأزياء مختلفة، بما في ذلك بدلة الفضاء.

بصرف النظر عن وضع No Return، يتضمن الإصدار المعاد تصميمه من The Last of Us Part 2 ثلاثة مستويات مفقودة مع تعليقات المطورين وتحسينات رسومية وتكامل مع وحدة التحكم DualSense. يمكن للاعبين الذين يمتلكون اللعبة الأصلية على PS4 بالفعل الترقية إلى إصدار PS5 بسعر مخفض.

مع اقتراب موعد إصدار The Last of Us Part 2 Remastered، يمكن للمعجبين الآن التطلع إلى تجربة اللعبة مع الميزات المضافة ومعرفة اسم Ellie الكامل أخيرًا.