مغامرات جديدة بانتظارك في الجزء الثاني من The Last of Us Remastered

ملخص: يقدم الإصدار المرتقب من The Last of Us Part 2 Remastered على PlayStation 5 مجموعة من الميزات الجديدة والمثيرة ويؤكد لقب Ellie داخل اللعبة لأول مرة. تقدم النسخة المعدلة، المقرر إطلاقها في 19 يناير 2024، وضع No Return roguelike مع زي Ellie الذي يرتدي بدلة فضائية. إدراج لقبها "E. Williams،" على بطاقة اسم البدلة، تم رصدها بواسطة مستخدم Reddit Tomdurnell. وبينما تم الكشف عن هذه المعلومات مسبقًا بواسطة المطور Naughty Dog ومن خلال مواد أخرى، إلا أنها تمثل أول ظهور في اللعبة نفسها.

بالإضافة إلى وضع روجلايك الجديد، يقدم الجزء الثاني من The Last of Us Remastered مجموعة من التحسينات والمحتوى الإضافي. يمكن للاعبين استكشاف ثلاثة مستويات مفقودة مع تعليقات المطورين، والمشاركة في العزف الحر على الجيتار، وتجربة الرسومات المحسنة، والاستمتاع بتكامل DualSense. يسمح الإصدار المُعاد إتقانه أيضًا للاعبين الذين يمتلكون اللعبة الأصلية على PlayStation 2 بالترقية إلى إصدار PS4 بسعر مخفض قدره 5 دولارات، مع خيار استيراد ملفات الحفظ الخاصة بهم.

مع إصدار النسخة المعدلة، يمكن لعشاق The Last of Us Part 2 التطلع إلى تجربة لعب غامرة مع المزيد من العمق والإثارة. يوفر وضع عدم العودة تحديًا مثيرًا حيث يتنقل اللاعبون عبر موجات من الأعداء ويفتحون قدرات جديدة لتقوية شخصياتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضمين أزياء متنوعة، مثل بدلة Ellie الفضائية، يوفر لمسة من الحرية والإبداع داخل اللعبة.

استعد للشروع في مغامرات جديدة في The Last of Us Part 2 Remastered، حيث تم الكشف أخيرًا عن لقب Ellie وتنتظرك لعبة مثيرة. لا تفوت فرصة التعمق مرة أخرى في عالم ما بعد نهاية العالم واكتشاف ميزات اللعبة المحسنة على PlayStation 5.