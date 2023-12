تؤكد النسخة المعدلة من The Last of Us Part 2 اسم عائلة Ellie

من المقرر أن تصل النسخة المعدلة المرتقبة من The Last of Us Part 2 إلى وحدات تحكم PlayStation 5 في 19 يناير 2024. لا يوفر هذا الإصدار المحسن من اللعبة رسومات محسنة وميزات إضافية فحسب، بل يتضمن أيضًا كشفًا مهمًا عن أحد شخصياتها الرئيسية.

وفقًا للتقارير، اكتشف أحد مستخدمي موقع Reddit حاد البصر والذي يُدعى Tomdurnell تفاصيل صغيرة في مقطع دعائي لوضع roguelike الجديد للعبة. على بدلة إيلي الفضائية، يمكن رؤية علامة اسم تقول "E. ويليامز." هذا هو أول تأكيد داخل اللعبة لاسم عائلة Ellie، على الرغم من المعلومات التي كشف عنها بالفعل الرئيس المشارك لشركة Naughty Dog Neil Druckmann وفي وثائق التصميم ودليل اللعبة الياباني.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتظر فيها سلسلة The Last of Us عدة سنوات قبل تأكيد لقب الشخصية. في The Last of Us Part 2، عندها فقط علم المشجعون أن لقب Joel هو Miller، بعد سبع سنوات من إصدار اللعبة الأصلية.

ستكون بدلة الفضاء التي ترتديها Ellie في النسخة المعاد تصميمها متاحة أيضًا كزي في وضع No Return roguelike الجديد. ستتاح للاعبين فرصة القتال عبر موجات من الأعداء في خرائط مختلفة، حيث سيأخذون دور إيلي ودينا وشخصيات رئيسية أخرى، مع لمسة إضافية من الأزياء الجامحة والغريبة.

بالإضافة إلى وضع عدم العودة وإدراج لقب Ellie، يقدم The Last of Us Part 2: Remastered مجموعة من الميزات الأخرى ليستمتع بها اللاعبون. يتضمن ذلك ثلاثة مستويات ضائعة مع تعليقات المطورين والعزف الحر على الجيتار والتحسينات الرسومية وتكامل DualSense والمزيد.

سيكون لدى أولئك الذين يمتلكون اللعبة الأصلية على PS4 بالفعل خيار الترقية إلى إصدار PS5 مقابل رسوم بسيطة قدرها 10 دولارات، كما يمكن استيراد الملفات المحفوظة من الإصدار السابق بسهولة.

مع اقتراب موعد إصدار The Last of Us Part 2 Remastered، يتوقع المعجبون بفارغ الصبر فرصة الغوص مرة أخرى في عالم ما بعد نهاية العالم المثير هذا والكشف عن الأسرار التي تنتظرهم.