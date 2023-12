تم الكشف أخيرًا عن الاسم الأخير لـ Ellie في الجزء الثاني من The Last of Us Remastered

في النسخة المعدلة المرتقبة من The Last of Us Part 2، والتي من المقرر إصدارها في 19 يناير 2024، تم اكتشاف اكتشاف مثير فيما يتعلق ببطل اللعبة، Ellie. تركت اللعبة الأصلية المشجعين في حالة من التشويق بشأن الاسم الأخير لـ Ellie، ولكن تم تأكيده أخيرًا في الإصدار المعاد تصميمه.

أثناء تصفح المقطع الدعائي لوضع roguelike الجديد، اكتشف مستخدم Reddit يُدعى Tomdurnell تفاصيل صغيرة لفتت انتباهه. لقد كانت علامة اسم على بدلة الفضاء الخاصة بإيلي، بالكاد مرئية ولكن يمكن قراءتها باسم "E. ويليامز." يمثل هذا الاكتشاف أول تأكيد داخل اللعبة لاسم Ellie الكامل.

ومن المثير للاهتمام أن Naughty Dog، مطور The Last of Us Part 2، قد كشف سابقًا عن الاسم الأخير لـ Ellie من خلال مقابلات مع الرئيس المشارك Neil Druckmann وفي وثائق التصميم ودليل اللعبة الياباني. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض ذلك فعليًا داخل اللعبة نفسها.

تقدم النسخة المعدلة من اللعبة وضع No Return roguelike، حيث يمكن للاعبين القتال من خلال موجات من الأعداء عبر خرائط مختلفة بينما يزدادون قوة تدريجيًا. كمكافأة، ستكون بدلة Ellie الفضائية متاحة كزي في هذا الوضع، مما يسمح للاعبين بالاستمتاع ببعض الحرية الإبداعية مع تخصيص الشخصية.

The Last of Us Part 2: Remastered لا يجلب اللعبة إلى PlayStation 5 فحسب، بل يتضمن أيضًا العديد من الميزات الإضافية. يتضمن ذلك ثلاثة مستويات ضائعة مع تعليقات المطورين والعزف الحر على الجيتار والتحسينات الرسومية وتكامل DualSense والمزيد. يمكن للاعبين الذين يمتلكون اللعبة بالفعل على PlayStation 4 الترقية إلى إصدار PlayStation 5 مقابل رسوم رمزية.

يمكن لعشاق سلسلة The Last of Us أخيرًا وضع حد للتكهنات المحيطة بالاسم الأخير لـ Ellie. مع الإصدار القادم من النسخة المعدلة، سيحصل اللاعبون على فرصة للتعمق أكثر في عالم Ellie واكتشاف جوانب جديدة من شخصيتها.