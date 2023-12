Naughty Dog تلغي تطوير لعبة The Last of Us متعددة اللاعبين عبر الإنترنت

أعلن Naughty Dog، استوديو ألعاب الفيديو المعروف بلعبة The Last of Us الشهيرة، عن إلغاء نسخته متعددة اللاعبين عبر الإنترنت التي طال انتظارها. جاء القرار بعد أن أدرك الاستوديو أن تطوير The Last of Us Online سيتطلب موارد كبيرة، مما قد يؤخر إصدارات اللاعب الفردي المستقبلية من اللعبة.

وفي بيان صدر يوم الخميس، اعترفت شركة Naughty Dog بالترقب المحيط بالمشروع، لكنها أعربت عن صعوبة قرارها بوقف تطويره. أشار الاستوديو إلى الحاجة إلى تخصيص الموارد "لسنوات قادمة" كعامل محوري في اختيارهم. كان عليهم الاختيار بين أن يصبحوا استوديوًا لألعاب الخدمة المباشرة فقط أو الاستمرار في التركيز على الألعاب السردية للاعب الفردي التي حددت تراث Naughty Dog. في النهاية، اختار الاستوديو الخيار الأخير.

بدأ تطوير The Last of Us Online جنبًا إلى جنب مع إنشاء متابعة اللاعب الفردي، The Last of Us Part II، والتي تم إصدارها في عام 2020. وبدأ عشاق اللعبة في الشك في أن الإصدار عبر الإنترنت يواجه مشكلة عند التحديث تمت مشاركته في مايو، موضحًا أن اللعبة تتطلب مزيدًا من الوقت للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

The Last of Us هي لعبة نالت استحسانا كبيرا، وهي تتبع رحلة أب حزين وفتاة مراهقة يبحران في أمريكا ما بعد نهاية العالم. أدى نجاحه إلى تعديله على تلفزيون HBO في عام 2023، وحصل على العديد من ترشيحات جائزة إيمي.

كان إلغاء The Last of Us Online مخيباً للآمال بشكل خاص لمحبي The Last of Us Factions، وهي تجربة محدودة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت داخل اللعبة والتي كانت متوفرة في إصدارات معينة من اللعبة. كانت ردود أفعال مجتمع الألعاب عبر الإنترنت متباينة، حيث أعرب البعض عن دعمهم لتركيز الاستوديو على ألعاب اللاعب الفردي الجديدة بينما انتقد آخرون النقص الملحوظ في البصيرة.

يمثل قرار Naughty Dog تحولًا في أولوياتهم، حيث يؤكد التزامهم بتقديم ألعاب جذابة للاعب واحد بدلاً من المغامرة في عالم اللعب الجماعي عبر الإنترنت. يمكن للمعجبين التطلع إلى تجارب اللاعب الفردي المستقبلية من الاستوديو الشهير.