Naughty Dog تلغي لعبة Last of Us Online للتركيز على ألعاب اللاعب الفردي

اتخذ Naughty Dog، استوديو تطوير الألعاب الشهير وراء سلسلة The Last of Us، قرارًا صعبًا بإيقاف تطوير The Last of Us Online، وهو مشروع طموح متعدد اللاعبين. اعترف الاستوديو بخيبة الأمل التي قد تسببها هذه الأخبار لمحبي مجتمع The Last of Us Factions متعدد اللاعبين، لكنه قدم توضيحًا حول سبب اتخاذهم لهذا القرار.

أوضحت Naughty Dog في بيان لها أن تخصيص الموارد لمحتوى ما بعد الإطلاق للعبة The Last of Us Online كان من شأنه أن يعيق قدرتهم على تطوير ألعاب اللاعب الفردي المستقبلية، والتي كانت حجر الزاوية في إرثهم. أدرك الاستوديو أن فريق اللعب الجماعي قد بذل جهدًا كبيرًا في صياغة تجربة فريدة وواعدة، ولكن عندما أصبح حجم المشروع واضحًا، واجهوا خيارًا مهمًا. كان عليهم إما الالتزام بنموذج ألعاب الخدمة المباشرة أو الاستمرار في إعطاء الأولوية لألعاب اللاعب الفردي التي تركز على السرد.

أكد Naughty Dog للجماهير أن لديهم العديد من الألعاب الفردية الطموحة الجديدة قيد التطوير، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة في هذا الوقت. يعزز هذا القرار التزامهم بتقديم تجارب غامرة وآسرة جعلت من الاستوديو مركزًا قويًا داخل استوديوهات الطرف الأول في PlayStation.

هذه ليست الانتكاسة الأولى للعبة The Last of Us Online. في وقت سابق من هذا العام، تم تقليص التطوير بسبب المراجعة الداخلية، وأشارت التقارير الأخيرة عن تسريح العمال إلى تعليق المشروع. الآن، أكدت Naughty Dog أنها لن تتابع The Last of Us Online بعد الآن، واختارت بدلاً من ذلك التركيز على نقاط قوتها المثبتة.

الإصدار التالي من الاستوديو، The Last of Us Part 2 Remastered، من المقرر إطلاقه في 19 يناير 2024 على PlayStation 5.

يسلط قرار Naughty Dog بإعطاء الأولوية لألعاب اللاعب الفردي الضوء على تفانيها في تقديم قصص غنية وتجارب غامرة في سرد ​​القصص. يمكن للمعجبين توقع العناوين المستقبلية التي تدعم تراث الاستوديو القوي بينما تتخطى الحدود وتأسر اللاعبين من خلال أسلوب لعبهم المبتكر.