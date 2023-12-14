قد يواجه دافعو الضرائب في بافالو تكاليف باهظة في تسوية بقيمة 43 مليون دولار

ملخص:

قد تؤدي التسوية الأخيرة البالغة 43 مليون دولار لامرأة أصيبت بالشلل بسبب سيارة الدفع الرباعي الخاصة بضابط شرطة في عام 2020 إلى تكبد دافعي الضرائب في بوفالو المزيد من التكاليف. وأوصت اللجنة المالية لمجلس بوفالو المشترك بإصدار سندات بقيمة 43 مليون دولار لتغطية التسوية، مع احتمال أن تدفع النفقات الإضافية المبلغ الإجمالي إلى ما يقرب من 50 مليون دولار. لاستيعاب ذلك، تخطط المدينة لتخصيص ما بين 9 ملايين إلى 10 ملايين دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتغطية مدفوعات أصل الدين والفائدة على السندات. وإذا تمت الموافقة على هذه التسوية، فإنها ستصبح الأكبر في المدينة حتى الآن.

المادة:

دافعو الضرائب في بوفالو يستعدون لتحقيق تأثير بعيد المدى بعد تسوية بقيمة 43 مليون دولار

يشعر دافعو الضرائب في بافالو بقلق متزايد بشأن التكاليف المحتملة التي قد يواجهونها بسبب التسوية الأخيرة التي تتعلق بامرأة مشلولة بسبب سيارة الدفع الرباعي الخاصة بضابط الشرطة. تتم حاليًا مراجعة التسوية، التي تبلغ قيمتها 43 مليون دولار، وقد تؤدي إلى نفقات أكبر لمدينة بوفالو، قد تصل إلى 50 مليون دولار في المجموع.

أوصت اللجنة المالية لمجلس بوفالو المشترك بإصدار سندات بقيمة 43 مليون دولار لتغطية مبلغ التسوية. سيتم سداد هذه السندات على مدار خمس سنوات، مع تخصيص المدينة مبلغًا سنويًا كبيرًا يتراوح بين 9 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار على وجه التحديد لتغطية تكاليف أصل الدين والفائدة. وأكد مسؤول الاستثمار وإدارة الديون في مكتب المراقب المالي في بافالو، جريج زيمانسكي، هذه الترتيبات المالية.

إذا تمت الموافقة على هذه التسوية، فإنها ستصبح بلا شك أكبر تسوية واجهتها المدينة على الإطلاق. إن دافعي الضرائب في بافالو، المثقلين بالفعل بنفقات بلدية مختلفة، يشعرون بالقلق بحق بشأن التأثير المحتمل على رفاهيتهم المالية. وتجري المناقشات بشأن التدابير المحتملة للتخفيف من التأثير وضمان التوزيع العادل لهذه التكاليف.

على الرغم من الصداع المحتمل الذي قد يواجهه دافعو الضرائب في بافالو، فمن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للتعويض المناسب للضحية، تشيلسي إليس، التي تركت مع إصابات غيرت حياتها. ومع استمرار المناقشات والمفاوضات، يدرك أصحاب المصلحة الرئيسيون الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين المسؤولية المالية ودعم المتضررين من مثل هذه الحوادث.

باختصار، في حين تمثل التسوية البالغة 43 مليون دولار لتشيلسي إليس خطوة مهمة نحو العدالة، فإن دافعي الضرائب في بافالو يدركون تمام الإدراك الأعباء المحتملة التي قد يتحملونها نتيجة لذلك. تواجه المدينة الآن التحدي المعقد المتمثل في الحفاظ على المسؤولية المالية مع الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من سوء السلوك الرسمي.