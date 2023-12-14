Linux Kernel 6.6.7 يطرد الشرير 6.6.6 في تتابع سريع

ربما كان إصدار Linux kernel 6.6.6 قد أسعد في البداية عشاق المصادر المفتوحة ذوي الملابس السوداء، ولكن عهده قد انتهى. وفي غضون أيام قليلة، تم استبداله بنسخة أكثر ودية 6.6.7.

في نهاية شهر أكتوبر، أصدر Linux الإصدار 6.6، وفي غضون أسابيع قليلة، تم تصنيفه كأحدث إصدار مدعوم على المدى الطويل. لقد أصبح هذا اتجاهًا شائعًا في السنوات الأخيرة، حيث تم الإعلان عن أن الإصدار النهائي الكامل للنقاط لهذا العام مستقر ويتلقى عدة سنوات من التحديثات. وبالتالي، فإن النواة 6.5، التي تم إطلاقها في أغسطس للاحتفال بعيد ميلاد المشروع الثاني والثلاثين، قد وصلت الآن إلى حالة نهاية عمرها الافتراضي بعد إصدار 32 نقطة.

أصدر جريج كرواه-هارتمان، الشخصية الموقرة التي تقف وراء النواة المستقرة، الإصدار 6.6.5 يوم الجمعة، حيث قدم أكثر من 100 تغيير. من بين هذه التحديثات كان هناك مشكلة في المنفذ الخلفي، والتي تم تسليط الضوء عليها مسبقًا في تقريرنا الأخير حول kernel 6.1.66. يعتمد تغيير المنفذ الخلفي هذا، المتعلق بالتعامل مع شبكة Wi-Fi، على تغيير سابق تم حذفه من kernel 6.1.66. ونتيجة لذلك، سرعان ما حذت kernel 6.1.67 حذوها لتصحيح مشكلة انقطاع الاتصال اللاسلكي.

عادت نفس المشكلة إلى الظهور في الإصدار 6.6.5، وكما هو الحال في سلسلة النواة المستقرة السابقة، تمت إزالة التغيير الإشكالي بسرعة في يوم العمل التالي. في يوم الاثنين، تم إصدار kernel 6.6.6، والذي أزال فقط التغيير المحدد الذي تسبب في المشكلة. في حين أن هذا أسعد العديد من مستخدمي Reddit، إلا أن المعلقين على Hacker News كانوا أقل حماسًا. وكانت العلامات المشؤومة واضحة حتى في أكتوبر عندما تم تقديم الإصدار 6.6.

ومع ذلك، فإن الأخبار الآن مخيبة للآمال لجميع محبي الأطفال المخيفين. النواة التي تحمل الرقم "666" سيئ السمعة لم تصمد طويلاً على الإطلاق! بحلول يوم الأربعاء، تم استبداله بالفعل بالنواة 6.6.7. يعد هذا الإصدار الجديد أكثر جوهرية إلى حد كبير، حيث يضم 268 ملفًا معدلاً وسجل تغييرات شامل يحتوي على 7,562 سطرًا رائعًا.

مع مثل هذه النواة قصيرة العمر، ليس من المستغرب أنه لن يكون هناك تحديث وإعادة إصدار لـ Ubuntu Demonic Edition هذه المرة.®