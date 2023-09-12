اللهجة الأيرلندية المذبحة في ستارفيلد تثير الجدل

تعرضت اللعبة المرتقبة Starfield، التي طورتها Bethesda، لانتقادات مؤخرًا بسبب لهجتها الأيرلندية التي تم تنفيذها بشكل سيء. لقد أصيب اللاعبون والنقاد على حد سواء بالصدمة وخيبة الأمل من تصوير اللهجة، والتي وُصفت بأنها "رجس".

إن قضية تحريف اللهجات ليست جديدة في عالم الإعلام، ولكن يبدو أن ستارفيلد قد نقلتها إلى مستوى جديد تمامًا. أعرب العديد من الأفراد من أيرلندا، الذين هم على دراية بالفروق الدقيقة في لهجاتهم، عن إحباطهم من التصوير غير الدقيق.

في حين قد يجادل البعض بأن جعل الممثلين الأيرلنديين الفعليين يعبرون عن هذه الأدوار سيكون الحل الأسهل، فمن المتوقع على الأقل أن يتم تحقيق اللكنة بشكل عادل. لسوء الحظ، يبدو أن هذا المطلب الأساسي قد تم التغاضي عنه في تطوير Starfield.

امتلأ تويتر بالتعليقات التي تسلط الضوء على ضعف جودة اللهجة الأيرلندية في اللعبة. قارنها البعض باللكنة الأمريكية الأساسية مع الاستخدام العرضي للعبارات الأيرلندية النمطية. وقد وصفه أولئك الذين جربوه بشكل مباشر بأنه "صادم" و"لا يصدق".

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ اللهجة الأيرلندية بشكل سيء في عالم الألعاب. ومع ذلك، فإن العناوين الحديثة مثل Assassin's Creed Valhalla قامت بعمل أفضل بكثير في تمثيل اللهجة بدقة. ومن المخيب للآمال أن نرى أن ستارفيلد قد أخطأ الهدف في هذا الصدد.

على الرغم من الجدل الدائر حول اللهجة الأيرلندية، إلا أن ستارفيلد ما زال قادرًا على تحقيق النجاح في مجالات أخرى. تلقت اللعبة تقييمات إيجابية وحققت أداءً جيدًا في المبيعات.

في الختام، أثارت اللهجة الأيرلندية المقتضبة في ستارفيلد غضبًا بين اللاعبين والنقاد. إنه مثال واضح على أهمية التمثيل الدقيق في وسائل الإعلام، وهو بمثابة تذكير بضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان الأصالة في تصوير الثقافات واللهجات المختلفة.

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