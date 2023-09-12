قم بتخصيص اهتزازات جهاز iPhone الخاص بك لجهات الاتصال الفردية

إذا كنت تفضل إبقاء جهاز iPhone الخاص بك في الوضع الصامت أو الاهتزاز ولكنك لا تزال تريد أن تكون قادرًا على التمييز بين الرسائل النصية أو المكالمات الواردة من جهات اتصال مختلفة، فيمكنك تخصيص نمط الاهتزاز الخاص بها. ومن خلال تعديل نمط الاهتزاز، يمكنك فحص التنبيهات الواردة دون الحاجة إلى الاعتماد على أصوات نغمات الرنين.

لتخصيص نمط الاهتزاز لجهة اتصال معينة، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك أو اضغط على أيقونة الهاتف الموجودة على الحافة السفلية لشاشتك الرئيسية وانتقل إلى علامة تبويب جهات الاتصال. اضغط على اسم جهة الاتصال التي تريد تعديلها وحدد تحرير. اختر إما نغمة الرنين أو نغمة النص. انقر فوق الاهتزاز. في هذه الشاشة، يمكنك الاختيار من قائمة الاهتزازات القياسية، أو يمكنك إنشاء اهتزاز مخصص.

إذا اخترت إنشاء نمط اهتزاز مخصص، فاتبع الخطوات الإضافية التالية:

استخدم إصبعك للنقر على شاشة iPhone بالتسلسل المطلوب لإنشاء نمط. انقر فوق إيقاف عند الانتهاء من النمط. اضغط على "تشغيل" لاختبار تصميمك. إذا كنت تريد إعادة عملك، فحدد تسجيل. بمجرد أن تصبح راضيًا عن الاهتزاز المخصص، انقر فوق حفظ. قم بتسمية نمط الاهتزاز الذي تم إنشاؤه حديثًا، ثم انقر فوق حفظ مرة أخرى. سيؤدي هذا إلى إضافة الاهتزاز المخصص إلى قائمة الخيارات الخاصة بك. لحذف اهتزاز مخصص محفوظ، اسحب لليسار على الإدخال ثم انقر فوق حذف.

تمامًا مثل نغمات الرنين التي تم تنزيلها حديثًا، يمكن استخدام أي نمط اهتزاز مخصص تقوم بإنشائه وحفظه أينما تكون ميزة الاهتزاز قابلة للتطبيق.

يمكن أن يكون تخصيص أنماط الاهتزاز لجهات الاتصال الفردية طريقة مفيدة لفحص التنبيهات الواردة دون إزعاجك بنغمات الرنين العالية. فهو يسمح لك بالتعرف على من يحاول الوصول إليك بناءً على نمط الاهتزاز الذي قمت بتعيينه له.

مصادر:

عنوان المقالة: "كيفية ضبط اهتزازات iPhone المخصصة لجهات الاتصال"

المصدر: لايف واير