أطلق العنان لقوة نظارات الواقع المعزز مع iPhone 15 Pro

يقدم أحدث هاتف iPhone 15 Pro إمكانية USB-C، مما يوفر نظامًا مطورًا لإدارة الكابلات. وهذا لا يضمن تنظيمًا أفضل فحسب، بل يوفر أيضًا دعمًا أصليًا لإخراج الفيديو. ومع هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين توصيل هواتف iPhone الخاصة بهم بسهولة بشاشات خارجية باستخدام كابل واحد. تخيل أنك تبث برامج Netflix المفضلة لديك مباشرة على تلفزيون غرفتك بالفندق - راحة لا مثيل لها. ومع ذلك، أدى التوافق مع USB-C أيضًا إلى ظهور فئة ملحقات جديدة تعمل على تحسين وظائف جهاز iPhone الخاص بك بشكل كبير، خاصة أثناء التنقل.

أدخل نظارات الواقع المعزز – وهو سوق سريع النمو يقدم مجموعة من النظارات المزودة بشاشات عرض مدمجة. وتوفر هذه النظارات، التي تتراوح أسعارها بين 300 و500 دولار، للمستخدمين تجربة مشاهدة فريدة من نوعها. أحد الخيارات البارزة في هذه الفئة هو Xreal Air، الذي يتميز بشاشة MicroOLED مقاس 120 بوصة وتردد 0.68 هرتز يتم عرضها على العدسات عبر مرآة. يتيح ذلك للمستخدمين رؤية الشاشة والعالم الحقيقي في وقت واحد. لمزيد من الانغماس في اللون الأسود الحقيقي والاستمتاع به، يمكنك ربط غطاء فعلي بالجزء الأمامي من هذه النظارات لحجب الضوء الخارجي.

لا تحتوي نظارات Xreal Air على مصدر طاقة خاص بها. وبدلاً من ذلك، فإنها تستمد الطاقة من الأجهزة التي تتصل بها، تمامًا مثل العديد من شاشات USB-C المحمولة المتوفرة في السوق. باستخدام كابل USB-C إلى USB-C المتضمن، يمكنك توصيل نظارات Xreal Air بسهولة بجهاز iPhone 15 Pro الخاص بك، مما يعكس شاشتك على الفور على شاشة النظارات. في حين أن الإعداد الافتراضي يعكس الشاشة الرئيسية لهاتفك وتطبيقاته، فإن تطبيقات بث الفيديو التي تدعم إخراج الفيديو توفر فيديو باتجاه أفقي أكثر جاذبية عند تشغيل العروض أو الأفلام.

نظارات الواقع المعزز هذه ليست ضرورية فقط لبث الفيديو. إنها تجعل الألعاب أكثر غامرة، خاصة عند دمجها مع وحدة التحكم Backbone USB-C. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر تجربة تصفح ويب بسيطة عند إقرانها بلوحة مفاتيح Bluetooth. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إدخال العدسات الطبية الخاصة بهم مع الإدخال المتضمن أو طلب عدسات مخصصة من HONSVR بسعر مناسب.

لتعزيز تجربة Xreal Air، يمكنك اختيار ملحق Xreal Beam. يعمل هذا الملحق على قفل شاشتك الافتراضية في مساحة مناسبة لوضع رأسك، مما يقلل من أي إزعاج محتمل. يعمل Xreal Beam أيضًا كبنك بطارية احتياطية لمهام الواقع المعزز ويمكنه الاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب مثل Nintendo Switch وPlayStation 5، مما يوفر شاشة افتراضية يصل حجمها إلى 300 بوصة.

على الرغم من أن Vision Pro القادم من Apple يقدم تجربة واقع معزز أكثر تقدمًا، إلا أن تكلفته المرتفعة وإصداره في العام المقبل يجعل خيارات مثل Xreal Air خيارًا مقنعًا لمعظم المستخدمين. توفر هذه النظارات مجموعة من الميزات اليومية وعامل شكل أنيق وسري يمكن حملها بسهولة في كل مكان.

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكنني توصيل نظارات Xreal Air بأجهزة أخرى غير iPhone 15 Pro؟

نعم، يمكنك توصيل نظارات Xreal Air بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب مثل Nintendo Switch وPlayStation 5، للحصول على شاشة افتراضية أكبر.

2. هل العدسات الطبية متوفرة لنظارات Xreal Air؟

نعم، تأتي نظارات Xreal Air مع ملحق يسمح للمستخدمين بإضافة العدسات الطبية الخاصة بهم. وبدلاً من ذلك، يمكن طلب العدسات المخصصة من HONSVR بسعر مناسب.

3. كيف يعمل ملحق Xreal Beam على تحسين التجربة؟

يسمح ملحق Xreal Beam للمستخدمين بإصلاح شاشة العرض الافتراضية في الفضاء بالنسبة إلى موضع رأسهم، مما يقلل من أي إزعاج محتمل أو دوار الحركة. كما أنه بمثابة بنك بطارية احتياطية لمهام الواقع المعزز.

4. هل يعد Xreal Air خيارًا فعالاً من حيث التكلفة مقارنةً بـ Vision Pro القادم من Apple؟

نعم، يقدم Xreal Air تجربة واقع معزز مماثلة بتكلفة أقل بكثير. بفضل توفره الفوري وميزاته اليومية، فهو يقدم خيارًا مقنعًا لمعظم المستخدمين.