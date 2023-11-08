تأثير OTT العالمي على موفري التلفزيون والكابلات التقليديين

في السنوات الأخيرة، أحدث ظهور خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) ثورة في الطريقة التي نستهلك بها التلفزيون والترفيه. مع تزايد شعبية منصات مثل Netflix، وAmazon Prime Video، وHulu، يواجه مقدمو خدمات التلفزيون والكابل التقليديون تحديات كبيرة. يستكشف هذا المقال تأثير OTT العالمي على هؤلاء المزودين التقليديين وكيف يعيد تشكيل المشهد الإعلامي.

يشير OTT إلى تسليم محتوى الفيديو والصوت عبر الإنترنت، متجاوزًا قنوات التوزيع التقليدية مثل تلفزيون الكابل أو القنوات الفضائية. يتيح ذلك للمشاهدين الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى حسب الطلب، في أي وقت وفي أي مكان، باستخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية. لقد اجتذبت الراحة والمرونة التي توفرها خدمات OTT ملايين المشتركين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض نسبة مشاهدة التلفزيون التقليدية.

أحد التأثيرات الرئيسية لـ OTT العالمية على مزودي التلفزيون والكابلات التقليديين هو فقدان المشتركين. مع تحول المشاهدين بشكل متزايد إلى منصات OTT لتلبية احتياجاتهم الترفيهية، يواجه مزودو خدمة الكابل انخفاضًا في قاعدة عملائهم. وقد أجبرهم ذلك على إعادة تقييم نماذج أعمالهم والتكيف مع المشهد المتغير من خلال تقديم خدمات البث الخاصة بهم أو الشراكة مع منصات OTT الحالية.

علاوة على ذلك، أثر صعود OTT أيضًا على عائدات الإعلانات لشبكات التلفزيون التقليدية. مع تقديم منصات OTT تجارب مشاهدة محدودة أو خالية من الإعلانات، يحول المعلنون تركيزهم نحو الإعلان الرقمي على هذه المنصات. وقد أدى ذلك إلى انخفاض عائدات الإعلانات لشبكات التلفزيون التقليدية، مما أجبرها على استكشاف مصادر دخل بديلة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي خدمات البث OTT؟

ج: تشير خدمات البث عبر OTT إلى المنصات التي تقدم محتوى الفيديو والصوت عبر الإنترنت، مما يسمح للمشاهدين بالوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى عند الطلب.

س: كيف يتأثر مقدمو خدمات التلفزيون التقليديون بخدمة OTT؟

ج: يواجه مقدمو خدمات التلفزيون التقليديون تحديات بسبب ظهور منصات OTT. إنهم يفقدون المشتركين مع تزايد اختيار المشاهدين لخدمات OTT، كما أنهم يعانون أيضًا من انخفاض في عائدات الإعلانات.

س: كيف يتكيف مقدمو خدمات التلفزيون التقليديون مع المشهد المتغير؟

ج: يتكيف مقدمو خدمات التلفزيون التقليديون من خلال تقديم خدمات البث الخاصة بهم أو الشراكة مع منصات OTT الحالية. كما أنهم يستكشفون مصادر دخل بديلة للتعويض عن الانخفاض في عائدات الإعلانات.

في الختام، لا يمكن إنكار تأثير OTT العالمي على موفري خدمات التلفزيون والكابل التقليديين. أدت الراحة والمرونة والمجموعة الواسعة من المحتوى الذي توفره منصات OTT إلى انخفاض نسبة مشاهدة التلفزيون التقليدية وعائدات الإعلانات. ومن أجل البقاء في هذا المشهد الإعلامي المتطور، يجب على مقدمي الخدمات التقليديين تكييف نماذج أعمالهم واحتضان الثورة الرقمية التي أحدثتها خدمات البث عبر الإنترنت.