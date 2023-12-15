يبدأ الجبل الجليدي الضخم A23a رحلته إلى المحيط المفتوح

انفصل جبل جليدي يبلغ وزنه تريليون طن، والمعروف باسم A23a، عن موقعه على الأرض ويتحرك الآن ببطء إلى المياه المفتوحة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وفقًا للإعلانات الأخيرة الصادرة عن هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا. من الصعب فهم الحجم الهائل للجبل الجليدي، حيث تبلغ مساحته 40 × 32 ميلًا بحريًا، وهو أكبر من جزيرة أواهو في هاواي وحوالي ثلاثة أضعاف حجم جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك.

بدأت رحلة A23a عندما كانت لا تزال جزءًا من جرف جليدي وتحمل محطة أبحاث سوفيتية. ومع ذلك، خلال الثمانينيات، انفصل الجبل الجليدي عن الرف، وأخذ معه محطة الأبحاث. ومنذ ذلك الحين، ظل على الأرض في قاع البحر حتى وقت قريب عندما بدأ يطفو بعيدًا.

على الرغم من أن A-76 تجاوز لفترة وجيزة A23a كأكبر جبل جليدي في عام 2021 بعد انفصاله عن Ronne Ice Shelf، إلا أنه تجزأ إلى أجزاء أصغر، مما سمح لـ A23a باستعادة لقبه. يقدر الخبراء أن سمك الجبل الجليدي يبلغ حوالي 1,000 إلى 1,200 قدم، مما يجعله ضخمًا حقًا.

يمكن إرجاع جذور A23a إلى شتاء عام 1986، عندما انفصل عن الجرف الجليدي Filchner مع اثنين من الجبال الجليدية الضخمة الأخرى، A22 وA24. لم يكن الأمر كذلك حتى أواخر عام 1991 عندما انفصل A23a عن الجبال الجليدية الأخرى وأصبح كيانًا مستقلاً.

الآن، مع تعمق A23a في المحيط المفتوح، ستحتاج السفن التي تبحر في المياه القريبة من شبه جزيرة القطب الجنوبي إلى توخي الحذر ومراقبة الرادار الخاص بها لتجنب أي تصادمات محتملة مع الجبل الجليدي العملاق. لم يتضح بعد أين سينتهي A23a في نهاية المطاف، لكن حركته بمثابة تذكير بالطبيعة المتغيرة باستمرار لبيئة القطب الجنوبي.