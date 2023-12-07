ملخص: تم أخيرًا إصدار المقطع الدعائي الذي طال انتظاره للعبة Grand Theft Auto 6، مما يمنح اللاعبين لمحة عما يمكن توقعه من اللعبة المرتقبة. بينما يعرض العرض صورًا مثيرة للإعجاب وميزات مثيرة، فمن غير الواضح متى ستكون اللعبة متاحة لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي.

يقدم المقطع الترويجي للعبة Grand Theft Auto 6 لمحة عن مستقبل الألعاب، ويعرض إمكانات أحدث جيل من أجهزة وحدة التحكم. من المقرر إطلاق اللعبة على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X وSeries S. تم تطوير اللعبة منذ عام 2018 على الأقل، وسيتم تشغيلها بواسطة نسخة محسنة من Rockstar Advanced Game Engine.

إحدى الميزات البارزة للمقطورة هي الجودة المرئية المذهلة. تتميز اللعبة بظلال وانعكاسات تتبع الأشعة، مما يخلق بيئات واقعية وغامرة. بدءًا من أسطح السيارات العاكسة وحتى جودة المواد التفصيلية، يعد الاهتمام بالتفاصيل أمرًا رائعًا. يستخدم حل الظل مزيجًا من الكائنات التي تتبع الأشعة وخرائط الظل المتتالية، مما ينتج عنه ظلال دقيقة بالبكسل تعمل على تحسين التجربة البصرية الشاملة.

بالإضافة إلى الصور الرائعة، تعرض Grand Theft Auto 6 أيضًا جودة إضاءة مذهلة. تستخدم اللعبة الإضاءة العالمية لإنشاء تأثيرات إضاءة واقعية، سواء كانت أضواء النيون الخاصة بالنادي ليلاً أو أشعة الشمس الساطعة على شاطئ مزدحم. لقد كان استخدام الإضاءة العالمية سمة أساسية لمحرك Rockstar وتم تحسينه بشكل أكبر في هذه الدفعة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن المقطع الدعائي يترك لاعبي الكمبيوتر الشخصي في حالة ترقب، حيث لا يوجد تاريخ إصدار مؤكد لإصدار الكمبيوتر الشخصي من Grand Theft Auto 6. وبينما من المقرر إطلاق اللعبة على وحدات التحكم في عام 2025، سيتعين على مستخدمي الكمبيوتر الشخصي انتظار المزيد من التحديثات. ومع ذلك، فإن المقطع الدعائي يمثل لمحة محيرة عن مستقبل الألعاب، حيث يعرض إمكانات أجهزة الجيل التالي والاهتمام المذهل بالتفاصيل التي تشتهر بها Rockstar Games.

بينما ننتظر المزيد من التحديثات ومعلومات الإصدار، يمكن للاعبين التطلع إلى التجربة الغامرة والمذهلة بصريًا التي وعدت Grand Theft Auto 6 بتقديمها.