تم تصنيف الطريق السريع M6 على أنه الطريق السريع الأقل شعبية في إنجلترا للسنة الثانية على التوالي

تم تصنيف الطريق السريع M6 على أنه الطريق السريع الأقل شعبية في إنجلترا للعام الثاني على التوالي، وفقًا لمسح أجرته هيئة رقابية مستقلة، Transport Focus. شمل الاستطلاع، الذي أطلق عليه اسم "مسح مستخدمي الطرق الإستراتيجية"، أكثر من 9,000 مشارك شاركوا تعليقاتهم حول رحلتهم الأخيرة على الطريق السريع أو الطريق الرئيسي "أ" الذي تديره الطرق السريعة الوطنية.

وحصلت سيارة M6، التي يشار إليها غالبًا باسم "العمود الفقري لبريطانيا"، على أدنى مستوى من الرضا بنسبة 66 بالمائة. وأشار السائقون إلى أسباب مثل سوء حالة الطريق، واللافتات القديمة، وحدود السرعة غير المبررة على الطرق السريعة الذكية باعتبارها شكاواهم الرئيسية. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن M6 أظهرت تحسنًا مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت 59 بالمائة.

ومن حيث الرضا العام، تم تصنيف الطريق السريع M5 باعتباره الطريق السريع الأكثر شعبية في إنجلترا، حيث بلغ معدل الرضا الإجمالي 82 بالمائة. وجاء الطراز M40 في المرتبة الثانية، حيث حصل أيضًا على نسبة رضا بلغت 82 بالمائة. ومن بين الطرق الرئيسية "A"، سجل الطريق A303، الذي يربط الطريقين M3 وA30 من لندن إلى ديفون وكورنوال، أعلى نسبة رضا عامة بنسبة 85 بالمائة.

أفاد موقع Transport Focus أن 73 بالمائة من مستخدمي الطرق كانوا راضين عن آخر طريق سريع لهم أو رحلتهم الرئيسية على الطريق "A"، وهو تحسن عن تصنيف العام الماضي البالغ 69 بالمائة. يعد الاستطلاع بمثابة مقياس لاستراتيجية الحكومة للاستثمار في الطرق ويحمل الطرق السريعة الوطنية المسؤولية عن تقديم تجربة إيجابية للعملاء.

وأبرز الاستطلاع أيضًا أن الرحلات على الطرق السريعة الذكية، والتي تم تعليقها حاليًا، كانت تتمتع بمستويات أقل من الرضا مقارنة بالطرق التي لا تحتوي على أقسام ذكية.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Transport Focus، أنتوني سميث، على أهمية صيانة وتحسين الطرق السريعة والطرق الرئيسية. وحث الطرق السريعة الوطنية على معالجة القضايا التي أبرزها السائقون لضمان رحلات آمنة وسلسة على طول هذه الطرق الحيوية.

وكشف الاستطلاع أن إدارة أعمال الطرق كانت المنطقة الأقل أداءً، حيث أعرب 48% فقط من المشاركين عن رضاهم. أقر مدير تجربة العملاء في National Highways، بيت مارتن، بأهمية آراء السائقين وذكر أنهم ملتزمون بفهم وتعزيز تجربة مستخدمي الطريق. أعرب مارتن عن ارتياحه للتحسن في الرضا العام وأكد أن الطرق السريعة الوطنية ستواصل السعي لتحقيق رحلات أكثر أمانًا وسلاسة لكل سائق.

مصادر:

- التركيز على النقل

- مستقل