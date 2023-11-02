فن الرالي: تجربة سباق محمولة جديدة

من المقرر أن تشق لعبة Funselektor's Art of Rally، وهي لعبة سباق نالت استحسان النقاد وتم الإشادة بها لإصدارها على وحدة التحكم، طريقها إلى منصات الأجهزة المحمولة الشهر المقبل. تعد النسخة المحمولة، التي طورتها شركة Noodlecake Games، بأن تكون أفضل نسخة محمولة من لعبة السباق الأنيقة هذه.

يهدف الإصدار القادم إلى تصحيح المشكلات التي يواجهها منفذ Nintendo Switch، والذي تلقى آراء متباينة بسبب عيوبه الفنية. مع إصدار الهاتف المحمول، تهدف Noodlecake Games إلى تقديم تجربة متميزة، مُحسّنة خصيصًا للأجهزة المحمولة.

على الرغم من أن اللعبة لم يتم إصدارها بعد، إلا أن العرض الترويجي الذي تم الكشف عنه مؤخرًا يعرض صورًا رائعة وآليات سلسة. إذا كان المنتج النهائي يرقى إلى مستوى هذه التوقعات، فمن المحتمل أن يصبح أحد أفضل ألعاب السباق المتوفرة على منصات الأجهزة المحمولة.

بالنسبة لأولئك الذين يحرصون على تجربة إثارة Art of Rally على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية، فإن الطلبات المسبقة متاحة بالفعل بسعر مخفض. ومن خلال الطلب المسبق قبل الإطلاق المقرر، يمكن للاعبين الاستمتاع بخصم 40%، مما يجعله عرضًا أكثر جاذبية.

من المقرر أن يتم إصدار Art of Rally على متجر التطبيقات في 14 ديسمبر، ويتم التسجيل المسبق لمستخدمي Android مباشرة على Google Play. يمكن لعشاق السلسلة أيضًا العثور على مزيد من المعلومات على موقع Art of Rally الرسمي، بالإضافة إلى الوصول إلى اللعبة على Steam.

سواء اخترت تجربة Art of Rally على الهاتف المحمول أو منصات أخرى، كن مستعدًا لتجربة سباق مبهجة مليئة بالمرئيات الجميلة وأسلوب اللعب المثير. ترقبوا المزيد من التحديثات واستعدوا للانطلاق في المسارات الافتراضية!

أسئلة وأجوبة

1. ما هو فن التجمع؟

Art of Rally هي لعبة سباق تم تطويرها بواسطة Funselektor. ويتميز بمنظور فريد من أعلى إلى أسفل ومرئيات أنيقة.

2. متى سيتم إصدار Art of Rally على الهاتف المحمول؟

من المقرر إصدار Art of Rally على متجر التطبيقات في 14 ديسمبر.

3. هل يمكنني طلب Art of Rally مسبقًا على الهاتف المحمول؟

نعم، تتوفر الطلبات المسبقة على App Store لأجهزة iOS. عن طريق الطلب المسبق، يمكنك التمتع بخصم 40%.

4. في أي مكان آخر يمكنني لعب Art of Rally؟

بالإضافة إلى منصات الأجهزة المحمولة، تتوفر لعبة Art of Rally على وحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي. يمكن العثور عليه على Nintendo Switch وSteam ومنصات رئيسية أخرى.