لينوفو تنضم إلى جوائز الألعاب مع جهاز Legion Go Handheld

By

تشارك شركة Lenovo في إثارة جوائز The Game Awards من خلال الإعلان عن هدية لجهازها المحمول Legion Go. بعد إعلان شركة Valve عن منح 100 جهاز Steam Deck OLED خلال الحدث، قررت Lenovo الانضمام إلى المرح من خلال تقديم 100 جهاز Legion Go للفائزين المحظوظين.

تشتهر جوائز الألعاب، التي يستضيفها Geoff Keighley، بإعلانات الألعاب المثيرة وحفل توزيع الجوائز، ومن المتوقع أن لا يكون هذا العام مختلفًا. تضيف هبة لينوفو إلى الترقب والإثارة المحيطة بالحدث.

يعد جهاز Legion Go المحمول منافسًا هائلاً لـ Valve's Steam Deck. فهو يقدم تجربة لعب رائعة أثناء التنقل، مع ميزات وأداء مثير للإعجاب. تقدم لينوفو أفضل طراز بسعة 1 تيرابايت، والذي يكلف عادةً 649 دولارًا، مما يجعلها جائزة مغرية للاعبين المتحمسين والمتحمسين.

للمشاركة في الهبة، يمكن للأفراد المهتمين الدخول للحصول على فرصة للفوز بـ Legion Go بدءًا من الغد الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، بالتزامن مع بدء جوائز اللعبة. ستستمر فترة الدخول حتى نهاية الحدث الساعة 11:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، مما يمنح المشجعين متسعًا من الوقت لتجربة حظهم.

سواء أكان ذلك Steam Deck من Valve أو Legion Go من Lenovo، يتمتع اللاعبون بفرصة الفوز بأجهزة محمولة متطورة للارتقاء بتجربة الألعاب الخاصة بهم. تضيف الهدايا طبقة إضافية من الإثارة والترقب إلى The Game Awards، مما يجعلها حدثًا يجب مشاهدته لعشاق الألعاب في كل مكان.

لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لجوائز اللعبة في 7 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، ليس فقط للإعلانات والجوائز المثيرة ولكن أيضًا للحصول على فرصة الفوز بجهاز ألعاب محمول متطور من Lenovo.