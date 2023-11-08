من المقرر الكشف عن المرشحين لجوائز اللعبة قريبًا

في غضون شهر واحد فقط، سيجتمع عشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم مرة أخرى للاحتفال بالإنجازات الأكثر استثنائية في الصناعة في The Game Awards. وسيشرف المضيف الشهير جيف كيلي على هذا الحدث المرموق، والذي أصبح عنصرًا أساسيًا في تقويم الألعاب مع اقتراب العام من نهايته. وفي حين أن الترقب للعرض مرتفع، فقد ظلت قائمة المرشحين سرًا يخضع لحراسة مشددة - حتى الآن.

وصلت الإثارة إلى درجة الحمى حيث أعلن حساب Twitter الرسمي لـ The Game Awards مؤخرًا عن الكشف المرتقب عن المرشحين المرغوبين. في يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر عند الظهر بالتوقيت الشرقي، سيكتشف اللاعبون ومحترفو الصناعة على حد سواء أخيرًا من الذي يتنافس للحصول على التقدير في "أكثر من 30 فئة". ومن المتوقع أن يولد هذا الإعلان زوبعة من المناقشات والتكهنات، خاصة بين محبي نينتندو المخلصين، حيث من المرجح أن تظهر ألقابهم المحبوبة بشكل بارز.

بينما يقوم مجتمع الألعاب بالعد التنازلي بفارغ الصبر للأيام حتى هذا الكشف المرتقب، تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك والانضمام إلى الإثارة. تعد جوائز الألعاب بتقديم لمحة آسرة عن أبرز الألعاب والمطورين والمؤثرين لهذا العام. ترقبوا الكشف عن المرشحين واستعدوا لمحادثة آسرة تحيط بإنجازات صناعة الألعاب المتوجة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي جوائز اللعبة؟

ج: جوائز الألعاب هي حدث سنوي يحتفل بالإنجازات الرائعة في صناعة الألعاب، ويسلط الضوء على الألعاب الاستثنائية والمطورين والمؤثرين.

س: متى سيتم الإعلان عن المرشحين؟

ج: سيتم الكشف عن المرشحين لجوائز اللعبة يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر عند الظهر بالتوقيت الشرقي.

س: كم عدد الفئات التي سيكون لها مرشحين؟

ج: سيتم الإعلان عن المرشحين في أكثر من 30 فئة.

س: هل ستكون هناك ألعاب نينتندو بين المرشحين؟

ج: من المحتمل جدًا أن تحصل ألعاب نينتندو على الترشيحات، مما يثير مناقشات حماسية بين محبي نينتندو.