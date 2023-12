الكشف عن المرشحين لجوائز الألعاب الجديدة لعام 2023: تشكيلة مثيرة من الألعاب

اقترب موعد حفل توزيع جوائز الألعاب 2023، وينتظر عشاق الألعاب حول العالم بفارغ الصبر معرفة الألعاب التي ستفوز بالجوائز المرموقة. تعد تشكيلة المرشحين لهذا العام بمجموعة مثيرة ومتنوعة من الألعاب عبر مختلف الأنواع.

سيتم التنافس على جائزة لعبة العام المرغوبة من خلال ستة ألقاب استثنائية. يقدم "Alan Wake 2" من مبدعي "Control" تجربة رعب البقاء النفسي، حيث يجب على بطلين التنقل في حقائق منفصلة لكشف الحقيقة وراء جرائم القتل الشعائرية.

تأخذ لعبة "Baldur's Gate 3" اللاعبين في حملة ملحمية تجري أحداثها في عالم Dungeons & Dragons. يجب على اللاعبين، الذين تم الاستيلاء عليهم من قبل مايند فلايرز، أن يقرروا ما إذا كانوا سيقاومون فسادهم أو يحتضنون القوى المكتشفة حديثًا.

يعود امتياز "Marvel's Spider-Man 2" الذي نال استحسان النقاد، ويضم بيتر باركر ومايلز موراليس في مغامرة مثيرة عبر Marvel's New York. يشكل الشرير الشهير Venom تهديدًا كبيرًا لحياة الأبطال والمدينة التي يحمونها.

سوف يبتهج عشاق رعب البقاء بالنسخة الجديدة من لعبة "Resident Evil 4"، والتي تنقل اللعبة الكلاسيكية الصادرة عام 2005 إلى آفاق جديدة مع طريقة لعب حديثة ورسومات مذهلة.

يعد فيلم "Super Mario Bros. Wonder" بتجربة مبهجة ومثيرة للحنين، في حين يقدم فيلم "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" جزءًا ملحميًا آخر من السلسلة الأسطورية.

وبصرف النظر عن فئة لعبة العام، تضم جوائز The Game Awards 2023 أيضًا العديد من الفئات الأخرى بما في ذلك أفضل إخراج للعبة وأفضل سرد وأفضل إخراج فني وأفضل نتيجة وموسيقى وأفضل تصميم صوتي وغيرها. تعرض كل فئة إنجازات بارزة في جوانب مختلفة من تطوير اللعبة وتصميمها.

سيتم بث جوائز الألعاب 2023 مباشرة على YouTube، مما سيجلب الإثارة والترقب للجماهير في جميع أنحاء العالم. مع استمرار صناعة الألعاب في التطور ودفع الحدود، يُظهر المرشحون لهذا العام الموهبة والابتكار المذهلين داخل مجتمع الألعاب.