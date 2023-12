Death Stranding 2: من المتوقع الكشف عن مقطع دعائي جديد وأسلوب لعب في TGA 2023

By

وصلت الإثارة المحيطة بـ The Game Awards 2023 إلى ذروتها حيث ينتظر المشجعون بفارغ الصبر الإعلان عن لعبة العام. مع المنافسة الشرسة هذا العام، لا يمكن للاعبين إلا أن يتساءلوا عن اللقب الذي سيحتل المرتبة الأولى. ومع ذلك، فإن الترقب لا ينتهي عند هذا الحد. تلقى المعجبون تلميحًا كبيرًا بأن مطور الألعاب الشهير هيديو كوجيما سيكون حاضرًا في هذا الحدث.

نشر مساعد كوجيما، أياكو، مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدًا وصوله إلى لوس أنجلوس، قبل يوم واحد من حفل توزيع جوائز اللعبة. حتى أن منظم الحدث، جيف كيلي، رد على المنشور معبرًا عن استغرابه. ومع ذلك، لم يكن المشجعون مقتنعين بأن كيلي لم يكن على علم بوجود كوجيما في لوس أنجلوس.

الآن بعد أن انتشرت أخبار حضور كوجيما، يتوقع المعجبون أننا قد نتلقى عرضًا جديدًا للعبة Death Stranding 2. وليس من غير المعتاد أن يصدر كوجيما مثل هذا الإعلان، حيث كشف أخيرًا عن مقطع دعائي سينمائي للعبة Death Stranding 2 حدث العام. هذه المرة، يأمل المشجعون في المزيد، مع إمكانية رؤية بعض لقطات اللعب أيضًا. ينجح كوجيما دائمًا في مفاجأة جمهوره، لذلك يمكننا أن نقول بأمان أنه يمكننا توقع شيء غير متوقع منه في The Game Awards 2023.

وفي أخبار أخرى، فإن محبي لعبة الرعب غير المتكافئة متعددة اللاعبين، Dead by Daylight، لديهم ما يتطلعون إليه أيضًا. ألمح المطورون مؤخرًا إلى لعبة عرضية للاعب واحد تدور أحداثها في نفس عالم الرعب المحبوب. على الرغم من عدم مشاركة أي صور سينمائية أو أسلوب لعب في إعلانهم، إلا أنهم قاموا بوضع علامة على The Game Awards، في إشارة إلى احتمال الكشف عنها خلال الحدث. مع "العرض العالمي الأول" المؤكد، أصبح لدى عشاق Dead by Daylight سبب للإثارة.

لا شك أن جوائز الألعاب 2023 ستصبح حدثًا مثيرًا لا يُنسى للاعبين في جميع أنحاء العالم. مع أسماء كبيرة مثل هيديو كوجيما والوعد بالكشف عن الإثارة، لا يستطيع المعجبون الانتظار لمعرفة ما تخبئه لهم هذه الليلة.