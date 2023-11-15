مجموعة G-Shock الجديدة تتعاون مع مؤسسة تشارلز داروين

عندما يتعلق الأمر بالساعات الفاخرة، يتصور معظم الناس ساعات مصنوعة من معادن ثمينة بحركات أوتوماتيكية معقدة. ومع ذلك، هناك استثناءات تتحدى هذا التصور. لطالما كان خط G-Shock الشهير مرادفًا للمتانة والموثوقية، مما يجعله الخيار الأمثل للساعة اليومية.

الآن، كشفت G-Shock عن مجموعة جديدة بالتعاون مع مؤسسة تشارلز داروين. يقدم الطراز GW-B5600 ثلاث لمسات نهائية جديدة، بما في ذلك طرازين باللون الأسود وواحد باللون الأصفر. ترتبط كل ساعة بحيوان مختلف وتعرض ذلك من خلال وجه الساعة والإضاءة الخلفية. الحيوانات المعروضة هي قرش المطرقة، وعصفور داروين، وسلحفاة غالاباغوس العملاقة.

وللتأكيد بشكل أكبر على الشراكة، تم نقش شعار مؤسسة تشارلز داروين على الجزء الخلفي من كل ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الفرقة عبارة "أنا أؤيد الحفاظ على جزر غالاباغوس" باللغة الإسبانية. مع كل عملية شراء، سيتم التبرع بجزء من العائدات للمؤسسة، لدعم جهود الحفاظ المهمة.

داخليًا، يتميز طراز GW-B5600 بنفس الوحدة الموجودة في طراز G-Shock القياسي. يتيح ذلك للمستخدمين ربط ساعتهم بتطبيق Casio على هواتفهم الذكية لضبط الوقت تلقائيًا وإعداد الساعة بسهولة. تشتمل الميزات البارزة الأخرى على وظيفة التوقيت العالمي ذات 5 إعدادات، وساعة إيقاف، ومؤقت، و5 منبهات يومية، وإشارة توقيت لكل ساعة، وإضاءة خلفية LED، وتقويم تلقائي كامل يمتد حتى عام 2099.

فيما يتعلق بعمر البطارية، يوفر GW-B5600 ما يقرب من 10 أشهر من وقت الشحن مع الاستخدام المنتظم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي وضع توفير الطاقة إلى إطالة عمر البطارية لمدة تصل إلى 22 شهرًا عند تخزينها في الظلام الدامس. علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم توصيل ساعتهم بهاتف ذكي، تحافظ الساعة على دقة +/- 15 ثانية شهريًا.

ستتوفر مجموعة G-Shock GW-B5600 الجديدة قريبًا، مما يوفر لعشاق الساعات خيارًا فريدًا وصديقًا للبيئة لإضافته إلى مجموعاتهم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الحيوانات الموجودة في مجموعة G-Shock الجديدة؟

ج: تضم مجموعة G-Shock الجديدة حيوانات مثل سمكة قرش المطرقة، وعصفور داروين، وسلحفاة غالاباغوس العملاقة.

س: كيف يدعم التعاون جهود الحفظ؟

ج: مع كل عملية شراء لطراز G-Shock GW-B5600، يتم التبرع بجزء من العائدات إلى مؤسسة تشارلز داروين، التي تدعم الحفاظ على جزر غالاباغوس.

س: ما هي الميزات التي يقدمها الطراز GW-B5600؟

ج: يوفر الطراز GW-B5600 ميزات مثل وظيفة التوقيت العالمي ذات 5 إعدادات، وساعة إيقاف، ومؤقت، و5 منبهات يومية، وإشارة توقيت كل ساعة، وإضاءة خلفية LED، وتقويم تلقائي كامل.