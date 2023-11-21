Fitbit Charge 6: جهاز تعقب الصحة المدمج المثالي

كشفت شركة Fitbit عن أحدث إضافة إلى مجموعة أجهزة تتبع الصحة، وهي تعد بأن تكون الأفضل على الإطلاق. لا تعد ساعة Fitbit Charge 6 جهازًا ثوريًا، ولكنها توفر دقة ودقة لا تصدق، مما يجعلها الساعة الذكية الصغيرة الأكثر إثارة للإعجاب للشركة حتى الآن. والأكثر من ذلك، أنه يأتي الآن مزودًا بمجموعة من تطبيقات Google، مما يجعل الأنشطة اليومية أكثر ملاءمة.

بسعر 160 دولارًا، يعد جهاز Charge 6 خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالأجهزة السابقة في سلسلة Charge. ومع ذلك، سيظل المستخدمون بحاجة إلى الاشتراك في الاشتراك الشهري لـ Fitbit للوصول إلى جميع الميزات والفوائد. وهذا يطرح السؤال: هل يستحق شراء Charge 6 أم يجب عليك التفكير في بدائل أخرى؟

إحدى الميزات البارزة في Charge 6 هي تصميمه الأنيق والبسيط - وهي سمة مميزة لـ Fitbit. يضمن المظهر النحيف والمدمج عدم تداخله مع روتينك اليومي، ويمكنك بسهولة نسيان أنك ترتديه. جسم Charge 6 مصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن ويأتي بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والذهبي الشمبانيا. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات السوار بثلاثة ألوان – حجر السج، والبورسلين، والمرجاني – مستوحاة من جماليات Google.

بالمقارنة مع الساعات الذكية التقليدية، فإن Charge 6 نحيف بشكل ملحوظ، مما يجعله خيارًا شائعًا لأولئك الذين يفضلون جهازًا أقل حجمًا أثناء التمرينات. شاشة AMOLED الموجودة في المقدمة صغيرة ولكنها نابضة بالحياة، ويوفر الزجاج المنحني الحماية. مع معدل مقاومة للماء يصل إلى 50 مترًا، يمكنك ارتداؤه بثقة أثناء السباحة أيضًا. والجدير بالذكر أن شركة Fitbit أعادت تقديم الزر الجانبي اللمسي مع Charge 6، الأمر الذي أسعد المشجعين كثيرًا. يتيح هذا الزر التنقل بشكل أسهل وأكثر دقة عبر الواجهة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة.

يتفوق جهاز Charge 6 من حيث إمكانيات تتبع الصحة. مع أكثر من 40 وضعًا مختلفًا للتمرين، بدءًا من المشي إلى تمارين المعسكرات التدريبية المكثفة، يغطي هذا الجهاز جميع احتياجات التمرين الخاصة بك. وهو مزود بأجهزة استشعار لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتسجيل تخطيطات القلب، وحتى قياس درجة حرارة الجلد ومستويات التوتر على مدار اليوم.

تكمن الترقية الأكثر أهمية في جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، والذي يتوافق الآن مع دقة ساعة Google Pixel Watch 2. وتدعي شركة Fitbit أن Charge 6 يوفر نتائج أكثر دقة بنسبة تصل إلى 60٪ عند تتبع التدريبات عالية الكثافة مثل HIIT والجري. على الرغم من عدم توفر مقارنة مباشرة مع Charge 5، فإن Charge 6 تقدم باستمرار نتائج مماثلة للساعات الذكية الرائدة الأخرى في السوق، مثل Apple Watch Series 8 وPixel Watch 2.

في الختام، يوفر جهاز Fitbit Charge 6 دقة ودقة وراحة لا تصدق في حزمة ساعة ذكية مدمجة. سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية أو تهدف ببساطة إلى تحسين صحتك العامة، فإن مجموعة ميزات Charge 6 الواسعة وتصميمها الأنيق تجعلها خيارًا جذابًا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يستحق Fitbit Charge 6 هذا السعر؟

يبلغ سعر جهاز Fitbit Charge 6 160 دولارًا، وهو سعر معقول نسبيًا بالنظر إلى ميزاته المتقدمة ودقته في تتبع الصحة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاشتراك الشهري مطلوب لفتح الإمكانات الكاملة للجهاز.

هل يتمتع جهاز Fitbit Charge 6 بمقاومة الماء؟

نعم، يتميز جهاز Fitbit Charge 6 بأنه مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا. يمكنك ارتداؤه بأمان أثناء السباحة أو ممارسة الأنشطة المائية.

كيف يمكن مقارنة جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في Fitbit Charge 6 بالساعات الذكية الأخرى؟

تدعي شركة Fitbit أن جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الموجود في Charge 6 يوفر نتائج أكثر دقة بنسبة تصل إلى 60٪ أثناء التدريبات عالية الكثافة مقارنة بسابقتها، Charge 5. على الرغم من عدم توفر مقارنة مباشرة مع الساعات الذكية الأخرى، فقد أبلغ المستخدمون عن دقة مماثلة عندما مقارنة بالأجهزة الرائدة مثل Apple Watch Series 8 وPixel Watch 2.

ما هي أوضاع التمرين المتوفرة في Fitbit Charge 6؟

يوفر جهاز Fitbit Charge 6 أكثر من 40 وضعًا مختلفًا للتمرين، بدءًا من المشي والجري وحتى التجديف بالكاياك وتمارين المعسكرات. سواء كنت تفضل الأنشطة منخفضة الكثافة أو التدريبات عالية الكثافة، فإن هذا الجهاز يلبي مجموعة واسعة من تفضيلات اللياقة البدنية.