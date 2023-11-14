جيتار Silver Sky الجديد ذو الإصدار المحدود الذي تم الكشف عنه بواسطة PRS

أعلنت شركة PRS Guitars عن إطلاق نسخة محدودة وفريدة من غيتار Silver Sky المميز لجون ماير. تستمد Silver Sky "Dead Spec" الإلهام من Alligator Stratocaster الذي كان يملكه في السابق جيري جارسيا، عازف الجيتار في فرقة Grateful Dead. تم تصميم هذا البديل خصيصًا لجولة Mayer الأخيرة في Dead & Company ويمثل الانحراف الأول عن نموذج Silver Sky الأصلي الذي تم تقديمه في عام 2018.

ظهرت Dead Spec Silver Sky عدة مرات خلال جولة وداع Dead & Company في وقت سابق من هذا العام، حيث جذبت انتباه المعجبين وأثارت تكهنات حول نسخة جديدة من نموذج Mayer المميز. على الرغم من أن هذه ربما لم تكن الخطة الأولية، فقد أصبح واضحًا لكل من Mayer وPRS أن Dead Spec Silver Sky تمتلك تنوعًا لا مثيل له وكانت مثيرة للإعجاب للغاية بحيث لا يمكن إبعادها عن المعجبين.

تتميز Dead Spec Silver Sky بالعديد من التعديلات الملحوظة. يحل جسم رماد المستنقع خفيف الوزن محل جسم ألدر الأصلي، مما يوفر طابعًا نغميًا مميزًا. يتميز الجيتار أيضًا بنظام جسر صلب وتصميم جسر متسلسل، مما يعزز الاستدامة والرنين. إن تضمين مكبر الصوت Alembic Blaster ذو اللوحة النحاسية يشيد بـ Alligator Stratocaster الأصلي ويوفر تعزيزًا إضافيًا للإشارة وفصل النوتة الموسيقية.

وفيما يتعلق بـ Dead Spec Silver Sky، أعرب ماير عن إدراكه لصفاته الاستثنائية، قائلاً: “بعد العزف على Silver Sky المصممة لجولة Dead & Company الصيفية لعام 2023، أدركت أن الجيتار كان مميزًا. وسرعان ما أصبح واضحًا أن هذه لم تكن مجرد أداة لمهمة معينة، بل يمكن أن تكون متعددة الاستخدامات للغاية في أيدي لاعبين آخرين.

تقتصر لعبة Dead Spec Silver Sky على 1,000 وحدة فقط، وهي متاحة للطلب المسبق بسعر 3,350 دولارًا لكل منها. يمكن لعشاق الجيتار زيارة موقع PRS Guitars للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الإصدار الحصري.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي Dead Spec Silver Sky؟

The Dead Spec Silver Sky هو إصدار محدود من جيتار John Mayer المميز، مستوحى من Alligator Stratocaster الذي يملكه Jerry Garcia. تم تصميمه خصيصًا لجولة Mayer's Dead & Company ويمثل خروجًا عن نموذج Silver Sky الأصلي.

2. ما هي التعديلات الملحوظة على Dead Spec Silver Sky؟

يتميز Dead Spec Silver Sky بجسم رماد مستنقع خفيف الوزن، ونظام جسر صلب، وتصميم جسر متسلسل. يتضمن أيضًا مكبر صوت Alembic Blaster ذو اللوحة النحاسية الذي يوفر تعزيزًا إضافيًا للإشارة وفصل النوتة الموسيقية.

3. كم عدد وحدات Dead Spec Silver Sky التي سيتم تصنيعها؟

سيتم إنتاج 1,000 وحدة فقط من Dead Spec Silver Sky، مما يجعله غيتارًا حصريًا للغاية.

4. ما هي تكلفة Dead Spec Silver Sky؟

يتوفر كل جيتار Dead Spec Silver Sky للطلب المسبق بسعر 3,350 دولارًا.

5. أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول Dead Spec Silver Sky؟

لمزيد من المعلومات حول Dead Spec Silver Sky، قم بزيارة موقع PRS Guitars.