تم الكشف عن اللقطات الأولى للمحتوى القابل للتنزيل (Jean-Claude Van Damme) للعبة Mortal Kombat 1

من المقرر إصدار لعبة الفيديو Mortal Kombat 1 المرتقبة في 19 سبتمبر 2023 لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي عبر Steam وEpic Games Store. تم تطوير لعبة Mortal Kombat 1 بواسطة NetherRealm Studios ونشرتها شركة Warner Bros. Games، وقد أثارت بالفعل ضجة كبيرة بين المعجبين.

أحد الإعلانات الأكثر إثارة هو إدراج جان كلود فان دام كجلد بديل خاص لشخصية جوني كيج. يمكن فتح هذا المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بواسطة اللاعبين الذين يشترون الإصدار المميز من اللعبة. يعرض الجلد Van Damme كما ظهر في أوائل التسعينيات، في إشارة إلى الوقت الذي تم فيه إصدار أول لعبة Mortal Kombat.

تم الكشف عن اللقطات الأولى لمحتوى Van Damme القابل للتنزيل خلال مقابلة مع Ed Boon، المؤلف المشارك لسلسلة Mortal Kombat، على First We Feast's Hot Ones. صرح بون أن فكرة فان دام كشخصية جاءت عندما أرادوا في البداية إنشاء لعبة تعتمد على شعبية الممثل في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن محاولاتهم للتواصل مع فان دام باءت بالفشل.

وبعد سنوات من المحاولة، تمكنوا أخيرًا من تأمين مشاركة فان دام في لعبة Mortal Kombat 1. وأعرب بون عن سعادته لوجود صوت فان دام في اللعبة ووصفها بأنها "لحظة دائرة كاملة".

بالإضافة إلى المحتوى القابل للتنزيل Van Damme، فإن الطلب المسبق للعبة سيمنح اللاعبين القدرة على اللعب بشخصية Shang Tsung. يوفر الإصدار Premium إمكانية الوصول المبكر لمدة خمسة أيام، والوصول المبكر لشخصية المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، و1250 Dragon Krystals.

بعد إطلاق اللعبة، يمكن للاعبين توقع ستة شخصيات إضافية قابلة للتنزيل، بما في ذلك Quan Chi وOmni Man وErmac وTakeda وPeacemaker وHomelander. ستعمل هذه الشخصيات على توسيع قائمة Mortal Kombat 1 المثيرة للإعجاب بالفعل.

