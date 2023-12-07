العنوان: دراسة جديدة تشير إلى أن استهلاك القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

ملخص: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن دمج القهوة في الروتين اليومي قد يكون له تأثير إيجابي على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

القهوة، مشروب الصباح المفضل للكثيرين، كانت منذ فترة طويلة موضوع نقاش في مجتمع الصحة والعافية. في حين ربطت بعض الدراسات استهلاك القهوة بآثار صحية سلبية، تشير دراسة جديدة إلى أن القهوة قد تقلل في الواقع من خطر الإصابة بأمراض القلب.

في بحث رائد أجراه فريق من العلماء من جامعات مشهورة، تم اكتشاف أن الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق. وتضمنت الدراسة تحليل البيانات من مجموعة متنوعة من المشاركين على مدى عدة سنوات، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل عادات نمط الحياة، والنظام الغذائي، وعلم الوراثة.

وأظهرت النتائج أن استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15%. الأسباب الدقيقة وراء الفائدة الملحوظة لم يتم فهمها بالكامل بعد، لكن الباحثين يعتقدون أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة قد تلعب دورًا مهمًا في حماية القلب.

ويحذر الخبراء من أنه على الرغم من أن القهوة قد تكون لها فوائد محتملة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن الاعتدال هو المفتاح. يمكن أن يؤدي استهلاك كميات زائدة من الكافيين إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل العصبية والقلق وأنماط النوم المضطربة. من المستحسن ألا يستهلك الأفراد أكثر من 3-4 فناجين من القهوة يوميًا لجني الفوائد المحتملة للقلب والأوعية الدموية مع تقليل أي آثار سلبية.

في الختام، تشير هذه الدراسة المنشورة حديثًا إلى أن دمج القهوة في نمط حياة متوازن وصحي يمكن أن يكون له فوائد وقائية للقلب. ومع ذلك، فمن الضروري التعامل مع استهلاك القهوة باعتدال ومراعاة الحساسيات الفردية والظروف الصحية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الآليات الدقيقة وراء هذا الارتباط، ولكن في الوقت الحالي، يمكن لعشاق القهوة أن يجدوا بعض العزاء في حقيقة أن مشروبهم المحبوب قد يكون مفيدًا لقلوبهم.