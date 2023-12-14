Victrix تعلن عن وحدة التحكم Modular Pro لأجهزة Xbox

كشفت Victrix، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطرفية للألعاب، أنها ستطلق نسخة Xbox من وحدة التحكم الاحترافية Pro BFG التي نالت استحسانًا كبيرًا. يأتي هذا الإصدار بعد نجاح إصدار PlayStation ويهدف إلى تزويد لاعبي Xbox بنفس المستوى من التخصيص والتحكم.

يتميز إصدار Xbox Pro BFG بتصميم أنيق ومعياري، مما يسمح للاعبين بإنشاء تخطيطات الأزرار المفضلة لديهم والتبديل بسهولة بين التكوينات المختلفة أثناء اللعب، سواء على وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي. تشتمل وحدة التحكم على تسميات أزرار Xbox القياسية، بما في ذلك أزرار المشاركة والقائمة ولوحة تحكم Xbox. وسيكون متاحًا بلونين أنيقين، الأبيض والأسود.

ستكون الطلبات المسبقة لجهاز Xbox Pro BFG متاحة في يناير في متجر Victrix عبر الإنترنت، مع إطلاق وحدة التحكم في فبراير 2024. تأتي الحزمة مع ثلاث وحدات رئيسية، بما في ذلك وحدة يسرى قابلة للعكس مع عصا الإبهام ولوحة D، بالإضافة إلى وحدتان مناسبتان - واحدة بأزرار الوجه الأربعة القياسية وعصا التحكم، والأخرى مصممة خصيصًا للألعاب القتالية بستة أزرار للوجه.

لتعزيز تجربة الألعاب بشكل أكبر، يشتمل جهاز Xbox Pro BFG على أربعة عصي إبهام قابلة للتبديل، مما يوفر أطوالًا مختلفة وأسطح سطحية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع أربع بوابات لعصا التحكم، والتي تسمح للاعبين بتغيير نطاق حركة عصي التحكم، بالإضافة إلى ثلاثة أنماط للوحة التحكم. يتم تخزين كل هذه المكونات بشكل مريح في حقيبة حمل متينة.

تماشيًا مع نظيره في PlayStation، يتميز جهاز Xbox Pro BFG بحساسية الزناد القابلة للتعديل وأربعة أزرار خلفية قابلة لإعادة التعيين، مما يوفر للاعبين المزيد من خيارات التخصيص. بفضل مجموعته الرائعة من الميزات والتصميم، يعد إصدار Xbox من Pro BFG بأن يكون المنافس الأول في سوق وحدات التحكم الاحترافية.

أشاد عشاق الألعاب الذين جربوا وحدة تحكم PlayStation Pro BFG بأدائها وتعدد استخداماتها، والآن لدى لاعبي Xbox فرصة لتجربة نفس المستوى من التميز في الألعاب. ترقب وحدة التحكم Xbox Pro BFG واكتشف بُعدًا جديدًا للتحكم والتخصيص لجلسات الألعاب الخاصة بك.