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التحديث 39 يصل إلى The Elder Scrolls Online: البحث عن تحسينات وخيارات حماية الأصناف النباتية والمزيد

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
التحديث 39 يصل إلى The Elder Scrolls Online: البحث عن تحسينات وخيارات حماية الأصناف النباتية والمزيد

في التحديث الأخير، التحديث 39، للعبة The Elder Scrolls Online، يمكن للاعبين توقع مجموعة من التحسينات والإضافات على اللعبة الأساسية عبر جميع المنصات. يهدف التحديث إلى تحسين تجربة اللعب بشكل عام من خلال إدخال تحسينات على جودة الحياة وخيارات PvP جديدة وإصلاحات للمهام والمحتوى.

أحد مجالات التركيز الرئيسية في التحديث 39 هو البحث. أجرى فريق ESO تغييرات لجعل المهام أقل فوضى، خاصة في المراحل الأولى من اللعبة. سيتم الآن تحديد مستوى الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) والمحتوى، مما يعني أن بعض الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) ستصبح مرئية للاعبين فقط بمجرد وصولهم إلى مستوى معين. يهدف هذا التغيير إلى إنشاء تجربة مهمة أكثر انسيابية وتركيزًا للاعبين.

بشكل عام، الهدف من هذه التغييرات هو فتح الوصول تدريجيًا إلى المهام مع ارتفاع مستوى اللاعبين، مما يقلل الشعور السائد بوجود عدد كبير جدًا من المهام في وقت واحد. يمكن أن يساعد هذا الأسلوب اللاعبين في الحفاظ على انتباههم وتفاعلهم مع اللعبة، مما يضمن عدم تفويت المحتوى بسبب الشعور بالإرهاق.

بالإضافة إلى البحث عن تحسينات، يقدم التحديث 39 أيضًا تغييرات تفيد جميع اللاعبين. يمكن الآن تكديس عناصر Crown Store باستخدام خيار Stack All Items، مما يجعل إدارة المخزون أسهل. يمكن للاعبين أيضًا تحديد العناصر التي يمكن بيعها في مخزونهم بسهولة، مما يبسط عملية تفاعلات البائع.

لعشاق حماية الأصناف النباتية، يقدم التحديث 39 خيارات جديدة لإشعارات الوفاة في Cyrodiil، ساحة معركة حماية الأصناف النباتية. تُعلم هذه الإشعارات اللاعبين بمن قد يقترب منهم ومن هو في خط ساخن. توفر الإخطارات معلومات مثل اللاعب الذي هزم لاعبًا آخر، ومكان حدوث الوفاة، ورتب التحالف للمشاركين الآخرين في المعركة. علاوة على ذلك، يتم الآن عرض مؤشرات السيف المتقاطع عندما يكون هناك ثلاثة قتلى أو أكثر في فترة زمنية قصيرة، لتنبيه اللاعبين إلى مناطق الخطر العالية.

يمكن للاعبين أيضًا التطلع إلى ثلاثة أقنعة Cyrodiil Monster جديدة، يقدم كل منها مكافآت فريدة لتحسين أداء لاعب ضد لاعب. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيارات جديدة لعلامات الوجه والجسم في وضع PvP مع علامات Unfeathered Battle.

يتضمن التحديث 39 أيضًا إنجازات جديدة ومحدثة، وتحسينات على مصادر مجموعة العناصر، والأثاث الجديد، والقدرة على وضع الأثاث مباشرة من المخزون.

لمزيد من التفاصيل حول التحديث 39 وميزاته، راجع ملاحظات التصحيح على موقع The Elder Scrolls Online.

مصادر:
– The Elder Scrolls Online [لم يتم توفير عنوان URL]

By غابرييل بوتا

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