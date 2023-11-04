جديد ومحسن: عرض صدى الجيل القادم 8

تلقى Echo Show 8 ترقية كبيرة تجعله مكبر صوت ذكيًا أفضل مزودًا بشاشة. الميزة البارزة للجيل الثالث من Echo Show 8 هي إضافة عناصر واجهة المستخدم، التي تحول الجهاز إلى وحدة تحكم تعمل باللمس عالية الأداء. الآن، أصبح الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها أسهل من أي وقت مضى دون الاعتماد فقط على الأوامر الصوتية. سواء كنت تريد التحقق من التقويم الخاص بك، أو تحديد قائمة تشغيل، أو التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، فإن الأدوات تجعل التنقل في Echo Show 8 أمرًا سهلاً. وأفضل ما في الأمر هو أن الأدوات تأتي أيضًا إلى الجيل الثاني من Show 8، مما يجعلها بديلاً جيدًا إذا كنت تمتلك هذا النموذج بالفعل.

ومع ذلك، إذا كنت في السوق لشراء وحدة تحكم منزلية ذكية، فإن Echo Show 8 الجديد يقدم قيمة استثنائية. وهو يعمل الآن كمركز منزلي ذكي متكامل، ويدعم بروتوكولات مختلفة مثل Zigbee وThread وMatter. ومع إضافة شريحة AZ2، أصبحت شاشة اللمس الخاصة به الآن أكثر سرعة واستجابة. وهذا يعني أنه لا يمكنك التحكم في أي جهاز ذكي تقريبًا في منزلك فحسب، بل يمكنك أيضًا الاستمتاع بسرعة وكفاءة الأجهزة التي تمت ترقيتها.

عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، فإن الجيل الثالث من Echo Show 8 يتألق حقًا. بفضل نظام السماعات المعاد تصميمه والصوت المكاني، أصبحت تجربة الصوت أفضل بشكل ملحوظ من سابقتها. على الرغم من أنه قد لا يتطابق مع جودة الصوت لمكبرات الصوت المتطورة مثل HomePod، إلا أنه يتمتع بجودة خاصة به ويقدم أداءً رائعًا بجزء بسيط من السعر.

من المهم ملاحظة أن Echo Show 8 لا يزال جهازًا تابعًا لشركة Amazon، وقد تم تصميم شاشته لتشجيعك على إجراء عمليات الشراء. ومع ذلك، مع بعض التخصيص والتخصيص، يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية والاستمتاع بتجربة نظيفة وخالية من الفوضى. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مهتمًا بشكل أساسي باستخدام Echo Show 8 كإطار صور رقمي، فإن Amazon تقدم إصدارًا متخصصًا يسمى Echo Show 8 Photos Edition مقابل 10 دولارات إضافية.

بشكل عام، يعد الجيل الثالث من Echo Show 8 بمثابة ترقية جديرة بالاهتمام، خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول عالم المنازل الذكية أو توسيع إعداداتهم الحالية. بفضل إمكانياته المنزلية الذكية المتقدمة، وجودة الصوت المحسنة، وواجهة المستخدم المحسنة، فإنه يوفر قيمة ممتازة مقابل سعره. سواء كنت من عشاق التكنولوجيا أو مستخدمًا عاديًا، فمن المؤكد أن جهاز Echo Show 8 الجديد سيثير إعجابك بتعدد استخداماته وأدائه.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني استخدام الأدوات الموجودة في Echo Show 8 القديم؟

نعم، ستتوفر الأدوات أيضًا في الجيل الثاني من Echo Show 8.

2. ما هي بروتوكولات المنزل الذكي التي يدعمها Echo Show 8 الجديد؟

يعمل Echo Show 8 الجديد كمحور Zigbee وجهاز توجيه حدودي، بالإضافة إلى كونه وحدة تحكم Matter ومحور Sidewalk.

3. كيف هي جودة الصوت مقارنة بالموديلات السابقة؟

يتميز الجيل الثالث من Echo Show 8 بنظام مكبرات صوت مُعاد تصميمه وصوت مكاني، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت بشكل ملحوظ.

4. هل يمكنني تخصيص الإشعارات والاقتراحات في Echo Show 8؟

نعم، يمكنك تخصيص الجهاز لإيقاف الإشعارات والاقتراحات غير الضرورية، مما يخلق تجربة مستخدم نظيفة وخالية من الفوضى.

5. هل يوجد نسخة من Echo Show 8 مخصصة لعرض الصور؟

نعم، تقدم أمازون إصدارًا متخصصًا يسمى Echo Show 8 Photos Edition، والذي تم تحسينه للحصول على تجربة أفضل لإطارات الصور.