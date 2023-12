اليوم السابق لإطلاق لعبة Faces Rocky على Steam مع مشكلات الخادم والأداء

By

قوبل الإصدار المرتقب من The Day Before on Steam بخيبة أمل حيث يواجه اللاعبون مشكلات مختلفة في الخادم والأداء. قام العديد من المستخدمين بإغراق صفحة Steam الخاصة باللعبة بمراجعات سلبية، معربين عن إحباطهم من تصنيف اللعبة على أنها لعبة MMO في عالم مفتوح في حين أنها في الواقع أكثر من مجرد لعبة إطلاق نار.

أبلغ العديد من اللاعبين عن مشكلات مثل سقوط الشخصيات عبر الخريطة وعدم القدرة على بدء اللعبة بسبب التحميل الزائد على الخوادم. تم الاعتراف بالحمل الزائد للخادم من قبل المطور FNTASTIC، الذي اعترف بأن خوادم أمريكا الشمالية كانت تمتلئ بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، لم تكن مشكلات الخادم فقط هي التي انزعج منها اللاعبون. أشار بعض المستخدمين إلى أن الزومبي في اللعبة، على الرغم من كونهم جانبًا مركزيًا، يفتقرون إلى الوجود التهديدي المتوقع من لعبة الزومبي. وهذا يزيد من إضعاف تجربة اللعب للاعبين.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استجابة المطور للتعليقات السلبية. قام خادم The Day Before Discord الرسمي بإغلاق قنوات المناقشة مؤقتًا بسبب السمية الهائلة التي لا يستطيعون إدارتها بفعالية. لقد تم اتخاذ هذا القرار لإتاحة الوقت حتى تهدأ الأمور ولتوجيه تقارير الأخطاء مباشرة إلى فريق التطوير. يذكر المشرفون أن معالجة الأخطاء الرئيسية وإجراء الإصلاحات الحاسمة هي أولويتهم القصوى، وأن التصحيح قيد التنفيذ بالفعل.

تواصل IGN مع FNTASTIC للتعليق، وينتظر اللاعبون بفارغ الصبر المزيد من التحديثات والتحسينات في اليوم السابق. على الرغم من الإطلاق الصعب، يأمل اللاعبون المتفانون أن يقوم المطور بمعالجة المشكلات وتقديم الإمكانات الحقيقية للعبة.

تابع مراسل IGN تايلور على Twitter @TayNixster للحصول على آخر التحديثات حول التطوير المستمر والتحسينات المستقبلية للعبة The Day Before.