يحيط الجدل بيوم ما قبل الإصدار حيث ينتقد اللاعبون مشكلات الخادم

ظهرت لعبة العالم المفتوح التي تحمل علامة MMO، The Day Before، لأول مرة على Steam في الوصول المبكر. ومع ذلك، فإن إصدار اللعبة لم يكن سلسًا على الإطلاق، حيث عبر اللاعبون عن خيبة أملهم وإحباطهم بسبب مشكلات الخادم والأداء المختلفة. لقد غمرت المراجعات السلبية صفحة Steam الخاصة باللعبة، حيث شكك اللاعبون في نوعها الحقيقي.

وفقًا لمراجعة المستخدم، تبدو اللعبة وكأنها لعبة إطلاق نار أكثر من كونها تجربة عالم مفتوح موعودة. واجه اللاعبون العديد من الأخطاء ومواطن الخلل، مثل سقوط الشخصيات عبر الخريطة مباشرة بعد المشهد الافتتاحي. حتى أن أحد الزملاء قام بتحميل مقطع فيديو يعرض هذا الخطأ السيئ السمعة، مما زاد من مشاكل اللعبة.

لسوء الحظ، أدت مشاكل الخادم إلى تفاقم المشكلات. عبر العديد من اللاعبين عن إحباطهم عبر الإنترنت، ولم يتمكنوا حتى من الوصول إلى اللعبة بسبب التحميل الزائد على الخوادم. أقرت شركة FNTASTIC، مطور اللعبة، بوجود حمل زائد على الخادم، لكنها طمأنت اللاعبين بأن الخوادم تعمل، وإن كانت تمتلئ بسرعة.

وبعيدًا عن المشكلات الفنية، أثار اللاعبون أيضًا مخاوف بشأن تجربة الزومبي الباهتة. على الرغم من كونها لعبة زومبي، إلا أن الموتى الأحياء يبدون بعيدًا عن التهديد، مما يقلل من انغماس اللعبة بشكل عام.

لقد طغت الانتقادات على المطورين إلى حد أنهم اضطروا إلى إغلاق المناقشة في معظم قنوات خادم The Day Before Discord الرسمية. لقد أعاق المستوى العالي من السمية والاعتدال المستمر الإبلاغ عن الأخطاء ومعالجة المشكلات الرئيسية. هناك تصحيح قادم قيد العمل، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سينقذ سمعة اللعبة.

تواصلت IGN مع FNTASTIC للتعليق، ولكن لم يتم تلقي أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

باختصار، شاب إصدار اليوم السابق على Steam مشكلات كبيرة في الخادم والأداء، مما أدى إلى تقييمات سلبية من اللاعبين. لقد أصبح النوع الحقيقي للعبة موضع تساؤل، حيث وصفها بعض اللاعبين بأنها لعبة إطلاق نار بدلاً من لعبة MMO في عالم مفتوح. تواجه FNTASTIC صعوبات في إدارة الانتقادات الساحقة والسمية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لقنوات المناقشة في خادم Discord الرسمي الخاص بها.