هل الكون صغير بالفعل؟

تتحدى دراسة جديدة نُشرت على خادم arXiv المسبق للطباعة الاعتقاد بأن الكون أكبر بكثير مما يمكننا ملاحظته. في حين أن معظم علماء الكونيات يجادلون بأن الكون المرصود هو مجرد جزء صغير من خلق هائل لا يمكن تصوره، فإن هذه الورقة تشير إلى أن الكون المرصود هو في الغالب كل ما هو موجود.

أحد الأسباب التي تجعل علماء الكونيات يعتقدون أن الكون كبير هو توزيع مجموعات المجرات. إذا لم يمتد الكون إلى ما هو أبعد مما يمكننا رؤيته، فسوف تتجمع المجرات نحو منطقتنا دون أي عدم تناسق. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المجرات تتجمع على نطاق مماثل في جميع أنحاء الكون المرئي تشير إلى أن الكون المرئي متجانس ومتناحي الخواص.

هناك نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار وهي أن الزمكان مسطح. ولو لم يكن الأمر كذلك، لكانت رؤيتنا للمجرات البعيدة مشوهة. ومع ذلك، بناءً على ملاحظاتنا، فإن تسطيح الزمكان يعني أن الكون أكبر بـ 400 مرة على الأقل من الكون المرئي.

يعد التوحيد المثالي تقريبًا لخلفية الموجات الميكروية الكونية (CMB) أمرًا مهمًا أيضًا. اقترح علماء الفلك أن التضخم الكوني المبكر، وهي فترة التوسع الهائل بعد الانفجار الكبير، يمكن أن يفسر هذا التماثل. إذا كان هذا صحيحًا، فإنه يشير إلى أن الكون أكبر بمقدار 10^26 مرة مما يمكننا ملاحظته.

ومع ذلك، تدخل نظرية الأوتار في الصورة. النماذج النظرية في نظرية الأوتار المتوافقة مع الجاذبية الكمومية والعوامل المهمة الأخرى غالبًا لا تتضمن التضخم الكوني المبكر. ويشار إلى هذه النماذج على أنها تقع في "مستنقع" النظريات غير الواعدة.

في هذه الدراسة الجديدة، يستكشف المؤلفون الهياكل ذات الأبعاد الأعلى ضمن نظرية الأوتار كبديل للتضخم الكوني المبكر. ومن خلال النظر في الأكوان ذات الأبعاد الأعلى، يقترحون أن الكون قد يكون أكبر بمئة أو ألف مرة فقط مما يمكننا ملاحظته.

في حين أن هذا مفهوم رائع، فمن المهم أن نلاحظ أن هذه النماذج لا تزال نظرية وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت تصف عالمنا بدقة.

مصادر:

– https://arxiv.org/abs/1810.10542

– https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/how-big-is-the-universe