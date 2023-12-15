استكشاف التاريخ الرائع لفواتير 1976 دولار لعام 2

على مر التاريخ، أصدرت الولايات المتحدة العديد من العناصر التذكارية للاحتفال بالمعالم الهامة. ومن الأمثلة المهمة على ذلك سلسلة سندات الاحتياطي الفيدرالي لعام 1976 بقيمة 2 دولار، والتي تم تقديمها خلال الذكرى المئوية الثانية لاستقلال أمريكا. تتميز هذه الورقة النقدية بقيمة 2 دولار بتصميم على ظهرها لا يزال يُستخدم حتى اليوم، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين جامعي النقود الورقية.

كانت فاتورة الذكرى المئوية الثانية بقيمة 2 دولارًا بمثابة واحدة من العديد من المنتجات المسكوكية التي تم إصدارها للاحتفال بهذه المناسبة. أصدرت دار سك العملة الأمريكية سلسلة من الميداليات بدءًا من عام 1972، وفي عام 1973، سمح الرئيس ريتشارد إم نيكسون بتصميمات تذكارية على عملة الربع ونصف الدولار والدولار. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة تاريخ مزدوج إلى هذه الفئات التي تم سكها في عامي 1975 و1976.

في أواخر عام 1975، أعلن مكتب النقش والطباعة (BEP) أنهم سينتجون سلسلة 1976 من سندات الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2 دولار كتقدير للذكرى المئوية الثانية للولايات المتحدة. تتميز هذه الأوراق النقدية بنقش يصور توقيع إعلان الاستقلال، مما يجعلها إضافة فريدة لسلسلة الأوراق النقدية بقيمة 2 دولار. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن التصميم مستوحى من الذكرى المئوية الثانية، إلا أن هذه السلسلة بالذات لم تكن إصدارًا تذكاريًا بل كانت جزءًا دائمًا من العملة الورقية المتداولة في أمريكا.

ظل تصميم وجه سلسلة 1976 $2 FRN دون تغيير في الغالب، باستثناء ختم الخزانة والأرقام التسلسلية، التي كانت باللون الأخضر. ومع ذلك، خضع التصميم الخلفي لإصلاح شامل. تم استبدال التصوير التقليدي لمونتايسلو لتوماس جيفرسون بنسخة من لوحة جون ترامبل بعنوان "إعلان الاستقلال".

لم تكن فاتورة الذكرى المئوية الثانية بقيمة 2 دولارًا هي المرة الأولى التي تظهر فيها لوحة ترامبل على النقود الورقية الأمريكية. وفي عام 1863، ظهرت على ظهر ورقة نقدية وطنية بقيمة 100 دولار. بمناسبة الذكرى المئوية الثانية، تم تقسيم اللوحة إلى أربعة أقسام، مع طباعة كل قسم على أحد الطوابع التذكارية الأربعة الصادرة.

تمت طباعة إجمالي 590,720,000 ورقة نقدية بقيمة 1976 دولار من سلسلة 2 بمناسبة الذكرى المئوية الثانية، وانتهى إنتاجها في عام 1978. وتحمل هذه الفواتير توقيعات وزير الخزانة ويليام إي سيمون وأمين الخزانة فرانسين إيرفينغ نيف. من بين الاختلافات النادرة هناك ملاحظات النجوم، مع كون Friedberg-1935-J* هو الأكثر ندرة في هذه السلسلة.

على الرغم من الآمال في أن تحظى الورقة النقدية بقيمة 2 دولار بقبول أوسع في التجارة وربما تقلل الطلب على سندات الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 1 دولار، إلا أن هذه الفواتير لم يتم تداولها على نطاق واسع. في الواقع، في بعض المناطق، أدت محاولات إنفاق فاتورة بقيمة 2 دولار في مؤسسات البيع بالتجزئة إلى اعتقالات. ومع ذلك، فإن غالبية الأوراق النقدية من سلسلة 1976 بقيمة 2 دولار وفيرة وبأسعار معقولة.

ألهم إصدار سلسلة 1976 من سندات الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2 دولارًا أيضًا زواجًا مثيرًا للاهتمام بين الهوايات غير المحبة لهواة جمع الطوابع. أخذ العديد من الأشخاص هذه الفواتير إلى مكاتب البريد في يوم إصدارها، وألصقوا عليها طوابع مباشرة، وتم إلغاء الطوابع. على الرغم من أن هذه الأوراق النقدية المختومة لا تحمل قيمة كبيرة تتجاوز قيمتها الاسمية، إلا أن هواة الجمع قد يطلبون ملاحظات من مواقع محددة تحمل أهمية شخصية بالنسبة لهم.

يمكن أيضًا العثور على الأوراق النقدية بقيمة 1976 دولار من سلسلة الذكرى المئوية الثانية لعام 2 في العديد من منتجات دار سك العملة الأمريكية، مثل مجموعة العملات والعملات الخاصة بالذكرى السنوية الـ 1994 لتوماس جيفرسون لعام 250. في الوقت الحالي، أبلغت خدمة ضمان النقود الورقية (PMG) عن إجمالي 18,462 حدث تصنيف لسلسلة 1976 من سندات الذكرى المئوية الثانية بقيمة 2 دولار أمريكي من جميع البنوك الاحتياطية الفيدرالية الـ 12، بما في ذلك 5,538 ورقة نقدية ذات نجمة.

سواء كنت من هواة جمع العملات أو ببساطة مهتمًا بتاريخ العملة الأمريكية، فإن الأوراق النقدية فئة 1976 دولار لعام 2 تمثل جزءًا مثيرًا للاهتمام من التراث النقدي الأمريكي. لذا، ترقب هذه الفواتير؛ فأنت لا تعرف أبدًا متى قد تتعثر على واحدة متداولة أو تجدها في مجموعة فريدة قابلة للتحصيل.