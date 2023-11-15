أفضل الأوقات لشراء ألعاب الطاولة على مدار العام

إذا كنت من عشاق الألعاب اللوحية، فأنت تعرف متعة العثور على صفقات رائعة على ألعابك المفضلة. في حين أن Black Friday وCyber ​​Monday معروفان بعروضهما المخفضة لألعاب الطاولة، إلا أن هناك أوقاتًا أخرى على مدار العام يجب وضعها في الاعتبار. فيما يلي بعض اللحظات البديلة لتحقيق مدخرات ممتازة في ألعاب الطاولة.

الأمازون رئيس الوزراء اليوم

يعد Amazon Prime Day حدثًا يستحق وضع علامة عليه في التقويم الخاص بك إذا كنت تبحث عن صفقات ألعاب الطاولة. يتم إجراء هذا البيع السنوي عادةً في يونيو أو يوليو وهو حصري لأعضاء Prime. في حين أن تجار التجزئة الآخرين قد يقدمون عروضًا منافسة، فإن أمازون هي أفضل رهان لك للعثور على مجموعة واسعة من الألعاب المخفضة السعر. فكر في إنشاء قائمة بألعاب الطاولة التي ترغب في شرائها وحدد ميزانية لتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث. يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل Camelcamelcamel لتتبع تقلبات الأسعار وتحديد ما إذا كان من الأفضل الشراء خلال Prime Day أو انتظار الجمعة السوداء.

يوم البرايم لشهر أكتوبر

تعقد أمازون أيضًا يوم برايم ثانيًا في أكتوبر يسمى Prime Big Deal Days أو Prime Day 2. ويعد هذا البيع لمدة 48 ساعة بمثابة معاينة لصفقات الجمعة السوداء القادمة. إنها فرصة ممتازة للتحقق من توفر أي ألعاب لوحية فاتتك أثناء أول يوم برايم. بالإضافة إلى ذلك، إنها فرصة لإلقاء نظرة خاطفة على عروض الجمعة السوداء.

مبيعات التجزئة

يمكن العثور على ألعاب الطاولة للبيع على مدار العام لدى العديد من تجار التجزئة. تقدم أمازون في كثير من الأحيان صفقات عشوائية على ألعاب الطاولة، لذا فمن الحكمة مراقبة أسعارها. غالبًا ما تتطابق المتاجر الأخرى مثل Target وGameStop وWalmart وحتى Barnes and Noble مع صفقات ألعاب اللوحة الخاصة بأمازون أو تنافسها. كن مطلعًا على أفضل عروض الألعاب اللوحية من خلال متابعة IGN Deals على Twitter أو التحقق من أفضل عروض الألعاب اللوحية بانتظام.

تذكر التخطيط للمستقبل، وإنشاء قائمة الرغبات، ومقارنة الأسعار لدى تجار التجزئة المختلفين. يمكن أن يتم بيع ألعاب الطاولة بسرعة خلال فعاليات المبيعات، لذا تأكد من حصولك على أفضل صفقة قبل إجراء عملية الشراء. ألعاب سعيدة!

المصادر: IGN (URL: ign.com)

أسئلة وأجوبة

1. هل هناك أي فعاليات مبيعات أخرى يمكنني من خلالها العثور على عروض ألعاب الطاولة؟

نعم، بصرف النظر عن Black Friday وCyber ​​Monday، يمكنك العثور على خصومات على ألعاب الطاولة خلال Amazon Prime Day وOctober Prime Day.

2. هل أحتاج إلى أن أكون عضوًا في Amazon Prime للوصول إلى عروض Prime Day؟

نعم، Amazon Prime Day حصري لأعضاء Prime.

3. ما هي متاجر التجزئة التي غالبًا ما تعرض ألعاب الطاولة للبيع على مدار العام؟

يقدم تجار التجزئة مثل Amazon وTarget وGameStop وWalmart وBarnes and Noble في كثير من الأحيان عروضًا لألعاب الطاولة.

4. كيف يمكنني تتبع تقلبات الأسعار على أمازون؟

يمكنك استخدام أدوات مثل Camelcamelcamel، التي توفر مخططات لسجل الأسعار لمنتجات أمازون، مما يساعدك على تحديد أفضل وقت للشراء.

5. كيف يمكنني البقاء على اطلاع بأحدث عروض الألعاب اللوحية؟

يمكنك متابعة IGN Deals على Twitter أو التحقق من أفضل عروض صفقات الألعاب اللوحية للحصول على آخر التحديثات.